Yerli üretim silahları Alman ordusu kullanacak - Son Dakika

Yerli üretim silahları Alman ordusu kullanacak

Türkiye'nin son yıllarda yerli savunma sanayiye verdiği destek ile savunma sanayi ihracatı yüzde 86 arttı.

Yerli üretim silahları Alman ordusu kullanacak, System.String[]

Türkiye'nin son yıllarda yerli savunma sanayiye verdiği destek ile savunma sanayi ihracatı yüzde 86 arttı. Gödde Group, Avrupa'da silah satışı için gerekli olan izin ve lisans gerekliliklerini sağlayarak Türkiye'de üretilen silahları Avrupa piyasasına sunmayı başardığını duyurdu.


Son 5 yılda Türkiye'nin silah ithalatı 2010-14 yıllarına kıyasla yüzde 48 oranında geriledi, ulusal silah sanayindeki üretimde yaşanan artış bu gerilemede ciddi pay sahibi oldu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, hızla gelişen yerli teknoloji ile Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 2015-2019 yıllarında önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 86 arttı.


Türkiye'nin silah ihracatının büyük çoğunluğunu Orta Doğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler oluştururken özellikle dünyanın en rekabetçi pazarı olan Avrupa ülkelerine silah ihracatında pek çok izin ve standart sorunu yaşanıyordu. Türk-Alman ortaklı kurulan Gödde Group Türk silah üreticilerinin Avrupa ülkelerine ihracatı için gerekli olan izin, lisans ve standartları sağladığını duyurdu. Yerli üretim silahların ilk alıcısı Almanya Özel Polis Birimi ve Almanya Askeri Özel Birimi oldu.


"Alman polisleri, Türkiye'de üretilen silahları kullanacak"


Temel hedeflerinin Türkiye'deki istihdama katkı sağlayarak oluşturdukları Ar-Ge ekibiyle Türkiye'nin silah sanayindeki gücünü Avrupa'ya kanıtlamak olduğunu belirten Gödde Group kurucu ortağı Necat Çelik, bu yolda önemli bir adım attıklarını açıkladı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk mühendislerimiz tarafından yüksek kalite standartlarındaki üretim tesislerinde üretilen ve zorlu testlerden başarıyla geçen silahlarımız, bugün Almanya Polis Özel Birimi ile sağlanan anlaşmaya istinaden sipariş talepleri almış durumda. Ülke genelinde ses getiren bu hamle, hem bayilik taleplerinde hem de siparişlerde önemli bir artış sağladı. Almanya'nın en değerli ve en güvenilir kurumlarından biri olan Askeri Özel Birimine de Türkiye'de üretilen silahları tanıtarak sipariş talepleri aldık. Yenilikçi ve sağlamlığını belgelerle ispat ettiğimiz silahların, devletlerin polis ve askeri teşkilatlarına ve özel kurumlara ihraç edilerek ülkemizin gücünü kanıtlamasını hedefliyoruz".


"Avrupa'da hedef 35 Milyon TL'lik ihracat"


Yerli silah ve mühimmat üreticilerine sundukları ihracat desteğiyle Avrupa pazarında önemli bir konuma sahip olma yolunda ilerlediklerini belirten Gödde Group kurucularından Josef Gödde, Türkiye'nin Avrupa'ya silah ihracatında en az Ortadoğu'da olduğu kadar başarı hedeflediklerini vurguladı.


Günümüzde savunma sanayinde ülkeler arasında önemli bir rekabet olduğunu belirten Gödde, "Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren ülkeler ve şirketler orta ve uzun vadede önemli bir güce sahip olabiliyor. Fakat üretmekten ziyade hedeflenen pazarlarda söz sahibi olabilmek daha zor ve ciddi anlamda lobi ve iyi ilişkilerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada geçmişte IMI'ın Avrupa bölgesi distribütörlük görevlerini üstlenmiş olmamız büyük bir bilgi birikimi beraberinde getiriyor. Şirket olarak uluslararası savunma sanayi şirketlerine danışmanlık hizmetleri sağlıyor, Türkiye'nin de Avrupa pazarı gibi dünyanın en zor ve rekabet gücü en yüksek pazarında söz sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Bu amaçla sağladığımız iş birlikleri kapsamında hedefimiz, Türkiye'nin silah ihracatını Avrupa'da birkaç katına ulaştırmak" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli üretim silahları Alman ordusu kullanacak - Son Dakika Ekonomi

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