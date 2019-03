Yerli Üretim ve Tasarruf Tedbirleri" Çalıştayı

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle "Yerli Üretim ve Tasarruf Tedbirleri" Çalıştayı düzenlendi.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle "Yerli Üretim ve Tasarruf Tedbirleri" Çalıştayı düzenlendi.



HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Hukuk Fakültesi Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, 21. yüzyılın en önemli gündem maddelerinden birinin de artan tüketim karşısında tasarrufa yönelik tedbirler olduğunu söyledi.



Hem genç, hem de orta yaş ve orta yaşın üstü kuşakların bu konuda hem fikir olduklarını dile getiren Sözen, "Dünya gerek tüketim alanında, gerek atıklar konusunda gerek nesli tükenen canlılar konusunda gerekse iklim değişikliği ve enerjinin kötü kullanımı noktasında her yerden alarm veriliyor. Buna yönelik toplantılar yapılıyor. Bu konularda kadınların söyleyeceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar nerede ve ne zaman bir kriz olsa, onun kurtarıcısı olmuşlar. İnanıyorumki kadınlar tasarruf politikalarında başlatıcı ve iyi birer uygulayıcı olacaklar." diye konuştu.



KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan ise çalıştayda belirlenen başlıkların özenle seçildiğini anlatarak, çalıştayın özelde kent için, genelde de Türkiye için yeni bir bakış açısı yakalanmasına vesile olacağını kaydetti.



Çalıştayda, sıfır atık, geri dönüşüm, kamuda tasarruf, çevre düzeni gibi artık dünyanın problemi olan ve bilinçli her bir bireyin kendi sorunu olan başlıkların masaya yatırıldığını ifade eden Doğan, "Kadem olarak, çevre, hayvan hakları, ekolojik yapı, iklim değişikliği küresel ısınma gibi konular, her şeyden önce insan ve kadın olarak ve çok güçlü bir sivil toplum örgütü olarak bizim öncelikli gündem maddelerimizdir." dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tülay Karadayı Yenice'nin konuşmacı olduğu panel gerçekleştirildi.



Toplantıya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile öğrenciler katıldı.

