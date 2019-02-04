Yerli Üretim 'Wattozz' İngilizlerin Radarında

İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilileri 'Wattozz' hakkında bilgi almak için Albayraklar Grup'u ziyaret ettiler.

İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilileri 'Wattozz' hakkında bilgi almak için Albayraklar Grup'u ziyaret ettiler.



Yerli ve milli olanaklar ile üretilen elektroşok silahı 'Wattozz' dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Silahı üreten Albayrak Grup'tan yapılan açıklamaya göre İngiliz yetkililerden oluşan bir heyet 'Wattozz' hakkında bilgi almak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayraklar Grup'un merkezinde gerçekleşen ziyarette İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilisi Becky Newman, Savunma Teknolojileri Kurumu yetkilisi Graham Smith ve Uluslararası Polis Şefleri Konseyi yetkilisi Andy Harding, Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Albayraklar Grup Ceo'su Sertan Ayçiçek bulundu.



Açıklamaya göre yüzde yüz yerli ve milli Wattozz silahının özellikleri karşısında çok etkilenen İngiliz yetkililer, kablosuz atış teknolojisi hakkında bilgi edindiler.



Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Adnan Albayrak "Wattozz artık Ülkemizin dünya markalarından biridir. Dünyanın ilk ve tek uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahıdır. Tartışmasız dünyanın en iyi Non-Lethal silahıdır. ve bizim Türk evlatlarımız tarafından yapılmıştır. Bundan daha büyük bir gurur olabilir mi" dedi.



22 ülkeyle sözleşme imzalandı



Şu ana kadar 22 ülke ile sözleşme imzaladıklarını belirten Adnan Albayrak hemen hemen Dünyanın Tüm Ülkelerinin Polis Teşkilatları ile Wattozz Silahının alımı hususunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İngiliz yetkililer yakın zamanda Türkiye'ye bir ziyaret daha gerçekleştirip silah hakkındaki raporlarını oluşturacaklar. - İSTANBUL

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