Yerli Üretim Yapan Firmalar Anne, Bebek, Çocuk Fuarı'nda Bir Araya Geldi

Bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen CBME Türkiye Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı kapılarını açtı. Fuarda ihracatçı ve yerli üretim yapan firmalar bir araya geldi.Türkiye'nin önde gelen anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcıları İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da bir araya geldi. İhracatçı ve yerli üretim yapan firmaların ağırlıklı olduğu fuarda, son trend ürünler sergileniyor. 12 Ocak tarihine kadar sürecek olan fuarda 'mammashow' etkinlik alanında anneliğe dair her şey paylaşılıyor."74 ülkeye ürün gönderiyoruz"Fuarda yer alan Cantoy Tekstil firmasının Genel Müdürü Yunus Emre Otman, "Biz, sektörde yerli üretimin, Türkiye'de yapılan üretimin ve kendi markamızda yaptığımız üretimlerin fuar vasıtasıyla dünyaya tanıtılmasında en doğru ve kısa yol olduğunu düşünüyoruz. Fuarların ürün tanıtmak, marka tanıtmak ve müşterilerle buluşmak için büyük bir portföy sahibi olabilmek için en doğru nokta olduğunu düşünüyoruz. Firma olarak 74 ülkeye ürün gönderiyoruz. Bu ülkelerin başında Suudi Arabistan Avrupa 'da İspanya geliyor. İtalya Almanya gibi ülkelerde de müşterilerimiz var. Yoğunluk olarak baktığımızda genelde Kuzey Afrika , Suudi Arabistan ve civarı. Bu bölgeler yoğunlukta. Fuarlar her zaman bir sürprizdir. 2017 yılında ciromuzun en yüksek olduğu İran 'dı, 2018 yılında hemen hemen sıfırlandı. Fuar genel ciroyu korumak, işletmeyi ayakta tutmak ve canlı tutmak adına çok önemli. Eksilen bölgelerin yeri her zaman fuarlarla dolabiliyor" şeklinde konuştu."Yüzde 100'e yakın yerli üretim yapan ülkeyiz"Bebek ve çocuk giyimiyle alakalı en çok ihracat yapan 7'nci ülke olduğumuzu belirten Otman, "Yüzde 100'e yakın yerli üretim yapan ülkeyiz. Yaptığımız yıllık üretim, Türkiye nüfusunun 100 katı civarında. Bu ihracatla ancak satılabilir. Biz, ihracatla güçlü olacağız. Tabii ki Türkiye pazarında varız. Türkiye'nin 81 ilinde müşterimiz var. 34 senedir bu iş yapıyoruz, bir portföye sahibiz" dedi."Ürünlerimiz yerli üretimdir, dünyanın birçok ülkesine ihracatımız var"Fuara katılan bir diğer firma Porca'nın sahibi Cihan Coşkun ise şöyle konuştu: "1-12 yaş arası sadece çocuk abiyesi yapıyoruz. Ürünlerimiz yerli üretimdir. Dünyanın birçok ülkesine ihracatımız var. Şu anda Orta Doğu ve Arap ülkeleri ağırlıklı. Ama birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Fuar, sektörün en büyük, en iyi ve en verimli fuarı. Bizim 6'ncı katılışımız. İlk gün olmasına rağmen talepler fazla olacak gibi. Çocuk abiyesi iç piyasada da çok talep gören ürün, sürekli artıyor. İç talep fena değil, memnunuz. Özel elbiseler olduğu, çoğu yerde bulunmayacak elbiseler olduğu ve Türkiye'de iyi bir pazar olduğu için talebi karşılamak konusunda memnunuz".'Anneliğe dair her şey, mammashow'daAlfa Kuşağı'nın yeniliklere açık 'Y' kuşağı anneleri, 'Anneliğe Dair Her Şey'i deneyimlemek üzere fuarla ile eş zamanlı olarak düzenlenen, Türkiye'nin hamilelik dönemi ve 0-3 yaş ürün grubunu bir araya getiren ilk ve tek etkinlik olduğu belirtilen 'mammashow'da buluştu. Hamileler ve aileler, alanlarında uzman 36 konuşmacı tarafından, mammashow'da 21 başlık altında hazırlanan eğitim seminerlerine katılacak. Kendileri ve bebekleri için ihtiyaç duyacakları, bebek bakım odasından, aktivite alanına kadar her türlü detayı en ince noktasına kadar düşünülen özel alanlardan faydalanabilecek. mammashow'a, 4 binin üzerinde anne ve anne adayının katılımı bekleniyor.'mammashow' hakkında bilgi veren CBME Türkiye &mammashow Pazarlama Müdürü Aslı Altınok Erdal, "12 Ocak tarihine kadar sürecek mammashow etkinliğimiz içerisinde; hamileler ve 0-3 yaş anneleri ve babalarına yönelik olarak 32 değerli konuşmacıdan 21 farklı konu başlığı altında seminerlerimiz var. Etkinliğimizin içerisinde ayrıca 8 tane yazar ile birlikte imza buluşmalarımız olacak, etkinliğe gelenler burada kitaplarını imzalatıp yazarlarla buluşacaklar. Bir aktivite alanımız var, aileler çocukları ile gelip güzel vakit geçirebiliyorlar. Tüm bu aktiviteler ve seminerler sadece 0-3 yaşa yönelik. Yine bebek beslenme alanımız var. Burada gün boyu bebeklerini besleyebiliyorlar. Etkinliğimiz herkese açık, anne ve babalar da gelebiliyorlar. Gün içerisinde rahat doğumla ilgili seminerimiz oldu, bu seminere ailelerde katılım gerçekleştirdi. Etkinliğimiz 4 gün boyunca sabah 09.30 akşam 18.30 saatleri arasında devam etmektedir dileyen herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL