Son Dakika Haberleri: Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste Resmi Gazete'de yayımlandı
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Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste Resmi Gazete'de yayımlandı

28 dakika önce

Türkiye'de katma değerli yerli üretimin artırılması amacıyla belirlenen 6 odak sektör ve bunların gelişimi için kritik önemi bulunan diğer sektörlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Öncelikli Ürün Listesi" yayımlanmaya başlandı.

Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Türkiye'de katma değerli yerli üretimin artırılması amacıyla belirlenen 6 odak sektör ve bunların gelişimi için kritik önemi bulunan diğer sektörlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Öncelikli Ürün Listesi" yayımlanmaya başlandı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:50 
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