Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi yayımlandı
2 saat önce
Türkiye'de katma değerli yerli üretimin artırılması amacıyla belirlenen 6 odak sektör ve bunların gelişimi için kritik önemi bulunan diğer sektörlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Öncelikli Ürün Listesi" yayımlanmaya başlandı.
Türkiye'de katma değerli yerli üretimin artırılması amacıyla belirlenen 6 odak sektör ve bunların gelişimi için kritik önemi bulunan diğer sektörlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Öncelikli Ürün Listesi" yayımlanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:15
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