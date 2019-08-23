Yerli Ürün Pazarı her Cumartesi Konyalıları bekliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi işbirliğinde her Cumartesi Melikşah Pazar Alanında kurulan Yerli Ürün Pazarında, sertifikalı çiftçilerin doğal yollarla ürettiği ürünler doğrudan tüketiciye sunuluyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram ilçesindeki 10 farklı mahallede verilen girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri sonunda sertifika alan 56 çiftçinin katıldığı Yerli Ürün Pazarı Konyalılardan ilgi görüyor. Her Cumartesi Meram Melikşah Pazar Alanında sabah 08.30'da açılan pazarda, çiftçiler doğal yöntemlerle kendi yetiştirdikleri ürünleri aracı olmaksızın nihai tüketiciye ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesine bağlı ziraat mühendisleri, ekimden hasada kadar ürünlerin kontrollerini sağlarken, çiftçilere satış konusunda da destek vermeye devam ediyor. Eğitimlere katılan ve sertifikalarını alan çiftçilerin satış yapabildiği pazara gelen Konyalılar, ürünlerin kalitesinden ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade ederken, çiftçiler de kendilerine tanınan imkan dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ve Meram Belediyesine teşekkür etti. - KONYA