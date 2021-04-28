Yerli VAR, IFAB yolunda! - Son Dakika

Yerli VAR, IFAB yolunda!

28.04.2021 10:37
Yerli VAR, IFAB yolunda!, System.String[]

Hatay'da Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak geliştirdiği ASİ adını verdiği sistemi, incelenmesi için Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderdi.

Hatay'da Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak geliştirdiği ASİ adını verdiği sistemi, incelenmesi için Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderdi.

Abdulla Sönmez, tamamen kendi çalışmaları sonucundan yaptığı sistemle futbolda hakem hatalarının sıfıra ineceğini söyledi. VAR sisteminin futbolun ruhuna, doğasına aykırı olduğunu ifade eden Sönmez, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Yöneticisi Boudien Broekhuis'e yerli var ASİ sistemi projesini ilettiğini kaydetti. Olumlu dönüşler aldığını belirten Sönmez, "Tabii ki önce yerli VAR sisteminin kendi ülkemden dünyaya yayılmasını istiyorum" dedi.

"VAR'dan kimse memnun değil"

VAR konuşmalarının açıklanmasını uygun bulmadığını belirten Sönmez, "Gerekçe olarak tartışmaların bitmeyeceği, VAR sisteminin çökebileceği gösteriliyor. VAR sisteminden maçı kazanan da kaybeden de galip gelen de, mağlup olan da, gol atan da, penaltı kazanan da, yöneten de, seyreden de mutsuzdur. FIFA, UEFA, IFAB, futbol federasyonları, kulüp yöneticileri, hakemler teknik adamlar, futbolcular, seyirciler VAR sisteminden memnun değiller. VAR sisteminin kaldırılmasını, daha iyisinin yapılması istiyorlar "diye konuştu.

"ASİ, futbolun doğasını bozmuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir kere azmedip Allah'a tevekkül edildiğinde mesele biter" sözü üzerine VAR sistemine karşı ASİ sistemini geliştirdiğini söyleyen Abdulla Sönmez, "Futbolun ruhunu, doğasını bozmayan, oyunu durdurmayan, soğutmayan, hızını kesmeyen, heyecanını bitirmeyen inceleme süresi, bekleme süresi olmayan, akıcı, kesintisiz tüm lig kategorilerinde uygulanabilen çok düşük maliyetli iyi fikir, faydalı model yerli ASİ sistemini bitirdim. Cumhurbaşkanımızın, hangi alanda olursa olsun projesi olan herkes için kapılarımız sonuna kadar açık, asla kapalı tutmayız. Biz hoşgörü sahibiyiz, gelene hayır demeyiz. Güzel ahlak, dik duruş, engin mütevazılık, büyük tevazu, içten samimiyet ile yaptığı; sözlü davetlerine icabet etmek yerli ASİ sistemi projesini takdim etmek için telefon, mail, faks ile görüşme kabulü istedim. Uzun zaman bekledim. Bir netice alamadım" şeklinde konuştu. - HATAY

Yerli VAR, IFAB yolunda!
Yerli VAR, IFAB yolunda!
Yerli VAR, IFAB yolunda!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yerli VAR, IFAB yolunda! - Son Dakika Spor


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