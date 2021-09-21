Yerli ve milli araçlar havadan görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerli ve milli araçlar havadan görüntülendi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda katılımcının yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST 2021'de sergi alanı ve insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilen yerli ve milli araç olan 'Akıncı', drone ile havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Deniz Zeybek/İHA)