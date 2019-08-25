Yerli ve milli baz istasyonu hizmette
1 saat önce
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Balcı, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın operatörlerimize teslimatları devam ediyor.
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Balcı, " Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın operatörlerimize teslimatları devam ediyor. 1500 ULAK baz istasyonu operatörlerimize teslim edildi, 750'si hizmet veriyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:35
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