Son Dakika Haberleri: Yerli ve milli baz istasyonu hizmette
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Yerli ve milli baz istasyonu hizmette

1 saat önce

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Balcı, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın operatörlerimize teslimatları devam ediyor.

Yerli ve milli baz istasyonu hizmette, System.String[]

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Balcı, " Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın operatörlerimize teslimatları devam ediyor. 1500 ULAK baz istasyonu operatörlerimize teslim edildi, 750'si hizmet veriyor" dedi.

Türkiye, Balcı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:35 
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