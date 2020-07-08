Yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu çeşidi "Kirve" tescil edildi - Son Dakika

Yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu çeşidi "Kirve" tescil edildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yüksek verime sahip yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu çeşidi "Kirve"nin tescil edildiği bildirildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yüksek verime sahip yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu çeşidi "Kirve"nin tescil edildiği bildirildi.

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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıllık 20 milyon tonla dünya buğday üretiminin yüzde 2,6'sını gerçekleştirdiğini ve kendine yeterli durumda bulunduğunu belirtti.

Tarımsal Ar-Ge faaliyetleri neticesinde geliştirilen yerli ve milli çeşitlerin ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çeken Ak, şunları kaydetti:

"Enstitü kendi sorumluluk alanında yürüttüğü ıslah çalışmalarıyla yeni çeşitler geliştirerek ülke ekonomisine katkıda önemli paydaş olmaktadır. Ziraat yüksek mühendisi Hasan Orhan Bayramoğlu, Cemal Şermet ve Yavuz Balmuk tarafından yürütülen ekmeklik buğday ıslah çalışmaları kapsamında bugüne kadar 6 ekmeklik buğday ve bir yemlik arpa çeşidi tescil ettirilmiştir. Tamamen yerli ve milli imkanlarla 2000'li yılların başlarında geliştirilen Özcan, Sakin ve Canik2003 ekmeklik buğday çeşitleri, yıllarca bölgemiz çiftçileri tarafından ekilerek üretimde yer almıştır. 2012 ve 2014 yıllarında tescil ettirilen Altındane ve Nevzatbey ekmeklik buğday çeşitleriyle ciddi başarı yakalayan enstitümüz, ülke genelinde üreticilerimize ulaşmaya başlamıştır."

Özellikle Altındane çeşidinin "buğday ambarı" olarak nitelendirilen İç Anadolu Bölgesi'nde yoğun ilgi gören en kaliteli çeşit olduğunu belirten Ak, "Son olarak 'Kirve' ismiyle yeni yerli ve milli ekmeklik buğday çeşidimiz tescil ettirilmiştir. Kirve, yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşittir. Kirve, sahil Karadeniz Bölgesi, Güney Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu çeşidi 'Kirve' tescil edildi - Son Dakika Ekonomi
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