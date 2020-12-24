Yerli ve milli "eSIM" tanıtıldı - Son Dakika

Yerli ve milli "eSIM" tanıtıldı

24.12.2020 13:15
Yerli ve milli

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha atıldığını belirterek, "eSIM evimizdeki beyaz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha atıldığını belirterek, "eSIM evimizdeki beyaz eşyadan tutun da iş yerlerimizdeki cihazlara kadar her alanda hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayacak." dedi.

Sayan, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mühendislerin yoğun çalışmaları neticesinde eSIM teknolojisi ürettiklerini ve bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldıklarını ifade eden Sayan, "Mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha attık." diye konuştu.

eSIM'in sadece bilgi ve iletişim sektörü için değil, diğer tüm sektörler açısından pek çok faydayı ve avantajı da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Sayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün neredeyse her şeyin internete bağlanabildiği bir çağdayız. Her zaman, her yerde bağlantılı olduğumuz işlemlerde giderek artan oranda mobil teknolojiyi kullanıyoruz. eSIM evimizdeki beyaz eşyadan tutun da iş yerlerimizdeki cihazlara kadar her alanda hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayacak."

Sayan, tüm projelerde olduğu gibi eSIM'de de odaklarının teknolojide ve telekomünikasyon sektöründe verimlilik olduğuna işaret ederek, donanımlı ve yetkin öz kaynaklarıyla bilimi kıymetli cevher edasıyla işleyip, eSIM teknolojisini ürettiklerini söyledi.

eSIM'in, yoğun kullanılan akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, M2M denilen internete bağlı birçok endüstriyel ürüne kadar geniş kullanım yelpazesi sunduğunu vurgulayan Sayan, otomotivden tüketici elektroniğine, enerjiden ödeme noktaları ve sayaçlara kadar pek çok alanda internete bağlı cihaz sayısının artışıyla birlikte SIM kullanan cihazların da çoğaldığını dile getirdi.

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak"

Sayan, "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması" temel prensibi çerçevesinde başta otomobil üreticileri olmak üzere katma değerli servislerin üreteceği veriler konusunda teknik altyapıların sağlanmaya devam ettiğini aktardı.

"Otomobil Üreticileri ve Dağıtıcıları Derneği" ile 2021'in ilk çeyreğinde toplantı yapacakları bilgisini veren Sayan, toplantıda eSIM'in otomotiv sektöründe nasıl kullanıldığını gözlemleme imkanları olacağını bildirdi.

Sayan, "BTK Uydu Vadisi Projesi" ile de bütün uydu şirketlerinin Türkiye'de yer istasyonu bulundurmasına yönelik düzenleme çerçevesinde Konya ve Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, BTK bünyesinde "CLI (Manipülasyonun Önlenmesi) Projesi"ni de 2021'de faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Ömer Fatih Sayan, haberleşme sektörünün ilgilendiği en önemli konulardan biri olan İPV6 teknolojisine dönüşümün de gelecek yıl operatörlerle başlatılacağı bilgisini verdi.

Siber güvenliğin taşıdığı öneme dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti:

"Siber Yıldız, Bayrağı Yakala yarışmaları bu alanda kendini göstermek isteyen gençlerimize ödül ve istihdam imkanıyla birlikte artık gelenekselleşmiş durumda. Bu anlamda sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu hafta sonunda tüm yetenekli arkadaşlarımızı 25 Aralık Cuma günü başlayıp 24 saat sürecek, muhteşem ödüllerin olduğu, uygulamalı siber güvenlik laboratuvarı FETİH Siber Talimhane'ye giriş hakkı sağlayacak ve ulusal siber güvenlik organizasyonumuzda istihdam imkanı kazanabilecekleri bu çevrim içi yarışmaya katılmaya davet etmek istiyorum."

"eSIM'de yazılım geliştiren ülkeler arasındayız"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, sektör paydaşlarıyla birlikte insanların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Karagözoğlu, BTK olarak tüm bu küresel teknolojik gelişmeleri Türkiye'ye yerli-milli imkan ve kapasitelerle taşıdıklarını, geleceğin teknolojilerini ülkenin vatandaşlarına öncelikli sunmak için heyecanla çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlığın desteğiyle BTK olarak alınan karar doğrultusunda devam eden sürecin sonucuna başarıyla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karagözoğlu, eSIM altyapısının uluslararası standartlara uygun olarak yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini, eSIM kapsamında gerekli yazılımları kendi geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Karagözoğlu, eSIM uygulamasının, gerek makinalar arası haberleşmede endüstri bakımından gerekse tüketiciler açısından önemli kolaylıkları ve avantajları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"eSIM güvenli bir çip üzerine uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek teknoloji sunuyor. Cihazlara fiziksel SIM kart takılmadan, yazılım yoluyla uzaktan işletmeci profil bilgileri yüklenebiliyor ve yönetilebiliyor. Yine, işletmeciye ait SIM kart alınmasına gerek olmadan, profil değişikliği yoluyla işletmeci değişikliği de cihaz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, eSIM, fiziksel SIM kartlarının sağladığı tüm güvenlik seviyesine eş değer seviyede güvenlik ve koruma seviyesi sağlıyor."

Telekomünikasyon, Ömer Fatih Sayan, Bakan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli ve milli 'eSIM' tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü         
11:48
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı         
10:59
Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale         
10:35
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 13:19:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli ve milli "eSIM" tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei