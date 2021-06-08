Yerli ve milli fideler kadın çiftçilere emanet

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla yerli ve milli 250 bin domates fidesi, İzmirli kadın çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 12 Nisan'da 330 bin adet tamamen yerli ve milli domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini İzmir'in 30 ilçesinde 15 bin İzmirli kadın çiftçiyle ücretsiz olarak buluşturdu. 19 Nisan'da ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından lansmanı yapılan "Yerli ve Milli Çeşitleri Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında tamamen yerli ve milli fide dağıtım organizasyonunda, 1 milyon 300 bin domates, biber ve patlıcan fidesi bakanlığın yüzde 75 desteğiyle yaklaşık 5 bin üreticinin tarlalarında toprakla buluşturuldu. Üretici ve vatandaşlardan gelen memnuniyet ve istek üzerine bugün 30 ilçede 250 bin domates fidesi daha İzmirli kadınlara ücretsiz olarak dağıtıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı etkinlik, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlendi.

"Sağlıklı gıdaya ulaşmanın başka yolu yok"

Törende konuşan Vali Köşger, "İzmir, tarımın önde gelen şehirlerinden biri. Öncü olduğumuz alanlarda biri de sebze ve meyve yetiştiriciliği, fide yetiştiriciliği. O anlamda yaklaşık 2 milyon fideyi toprakla buluşturduk. Bugün de 250 bin fidanı toprakla buluşturmak üzere bir araya geldik. Tarım, bütün zamanlarda en stratejik sektör. Vazgeçilmez olan gıda kaynağımız, tarım vasıtası ile elde ediliyor. Tarımı en verimli şekilde yapmamız lazım. Sağlıklı gıdaya ulaşmanın başka yolu yok. Bu işi, genetiği değiştirilmemiş yerli ve milli fidanlarla yürütmeye çalışıyoruz. İzmir'e, İzmir tarımına ve İzmirli çiftçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamda kadın çiftçilerimize de müteşekkiriz. Sağlıklı gıdaya erişim noktasında gayret gösteriyorlar" dedi. - İZMİR