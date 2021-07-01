Yerli ve Milli Firmalarımızla Dışa Bağımlılığı Azaltacağız - Son Dakika

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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ziyaretleri kapsamında Adokim Kimya firmasını ziyaret eden Vali Yazıcı, yerli ve milli firmalarımızla dışa bağımlılığımızı azaltacağımızın altını çizdi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya'da ADO Grup şirketleri bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 2020 yılı mart ayında üretim tesislerini faaliyete açan Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ. 'yi ziyaret etti. Genel Müdür Tolga Sarı'dan üretim faaliyetleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Katma Değerli Ürünlerle Hem Şehrimize Hem Ülkemize Katkı

Yerli ve milli firmaların sayısının hızla arttığını belirten Vali Yazıcı; "Turizmin başkenti ve dünya şehri Antalya'mız sanayisiyle de özellikle son yıllarda başarılı işlere, başarılı firmalara ev sahipliği yapıyor. Ziyaret ettiğimiz Adokim Kimya, Türkiye'de ilk etil ve butil asetat üreten yerli firma olarak ülkemizde yılda 60. 000 tondan fazla ithal edilen etil ve butil asetat ürünlerinin burada üretilerek ülkemiz sanayisine kazandırıldığının bilgisini aldık. Firmamız bu tip ürünlerde dışa bağımlılığımızı azaltarak önemli katma değerli ürünler üretip hem şehrimizin ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine destek veriyor. İnanıyorum ki; yerli ve milli firmalarımızla dışa bağımlılığımızı azaltacağız. " dedi.

Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz

Hedeflerinin Türkiye'nin ve Dünya'nın etil ve butil asetat üreticisi olmak olduğunu söyleyen Genel Müdür Sarı; "Ülkemizde yılda 60. 000 tondan fazla ithal edilen etil ve butil asetat ürünlerini biz üreterek ülkemiz sanayisine kazandırdık. Yerli ve milli üretimle bu ürünlerde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak döviz rezervlerinin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Boya, kaplama sektörü, yapıştırıcı, matbaa, ilaç, gıda ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan etil ve butil asetat üretimi konusunda dünyada söz sahibi olmayı hedefliyoruz. " şeklinde konuştu.

Antalya'mız, Türkiye'miz Kazansın

Yerli ve milli firmaların her daim destekçisi olacaklarını aktaran Vali Yazıcı; "Yerli ve milli sanayi çok önemli. Kendi imzamızı taşıyan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim yapan firmalarımızın sayısının her geçen gün hızla arttığını görmekten de büyük gurur duymaktayız. Siz kazanın, Antalya'mız kazansın, Türkiye'miz kazansın. Üretime katkı sunan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum. " ifadelerini kullandı. Yerli ve Milli Firmalarımızla Dışa Bağımlılığı Azaltacağız 01 Yerli ve Milli Firmalarımızla Dışa Bağımlılığı Azaltacağız 02 Yerli ve Milli Firmalarımızla Dışa Bağımlılığı Azaltacağız 03 Yerli ve Milli Firmalarımızla Dışa Bağımlılığı Azaltacağız 04

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