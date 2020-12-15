Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak - Son Dakika

Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak

15.12.2020 10:18
Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Kocatepe Belediyesi tarafından beldeye güneş enerji santrali (GES) yaptırıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Kocatepe Belediyesi tarafından beldeye güneş enerji santrali (GES) yaptırıldı. 920 panelden oluşan santralde üretilecek enerji sayesinde aylık 50 bin, yıllık ise 600 bin liralık tasarruf yapılması hedefleniyor. Belediye Başkanı AK Parti'li Abdullah Çelik, yerli ve milli imkanlarla yapılan santralin yıllarca beldeye gelir sağlayacağını söyledi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe Beldesi'nde hem bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak hem de fazla üretilen enerjinin satılarak, beldeye gelir getirmek amacıyla güneş enerji santrali (GES) kurulması gündeme geldi. Geçen yıl Kocatepe Belediyesi tarafından tarihinde yapılmasına kararlaştırılan GES için yaklaşık 5 bin metrekare bir alan belirlendi. Buraya İller Bankası'ndan finansman desteği sağlanarak yaklaşık 1 milyon 505 bin liraya, 920 panelden oluşan santral kurulması için bu yıl ekim ayında çalışma başlatıldı. Özel bir firma tarafından kurulumu tamamlanan GES için sadece prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 10 gün sonra devreye girecek santral sayesinde Kocatepe Belediyesi'nin aylık yaklaşık 50 bin lira tasarruf sağlaması hedefleniyor. Yaklaşık 50 yıl kullanım ömrü olan santralden 50 yılın sonunda sağlanacak tasarrufun ise 30 milyon lira olması planlanıyor.

'10 YILLARCA BU SANTRAL BELEDİYEMİZE GELİR GETİRECEK'Kocatepe Belediye Başkanı AK Parti'li Abdullah Çelik, yapılan çalışmalar sonrasında beldeye 230 kW'tık bir sistemin kurulmasına karar verdiklerini belirterek, finansman desteğini İller Bankası'ndan karşıladıklarını aktardı. Yaptıkları ihale sonucu da mevcut firmanın santral yapım işini üstlendiğini söyleyen Başkan Çelik, "İşleri bitirdiler. resmi prosedürü kaldı. Sonrasında burada elektrik üretimine başlayacağız inşallah. Üretmiş olduğumuz elektriği TEDAŞ'a satıyoruz. Her firma bize ürettiğimiz elektrik enerjisi kadar ödeme yapacak. Bu da her ay yaklaşık 45- 50 bin lirayı buluyor. Bizim, buraya ödediğimiz maliyeti de yaklaşık 3- 3,5 yılda ödemiş olacağız. Bundan sonra 10 yıllarca bu santral belediyemize gelir getirecek, bu gelirle de biz vatandaşımızın değişik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Bu gelirle birlikte bizim elimiz de rahatlamış olacak. Belediyemizin, vatandaşımızın, halkımızın, daha rahat, daha iyi, daha güzel bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanına kavuşmuş olacağız. Santralimiz beldemize hayırlı olsun" dedi.'ÜLKEMİZE KARINCA KARARINCA BİR KATKIMIZ OLACAK'Enerji üretme işinin Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Çelik, güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden elde edilen enerjinin ülkeye de ciddi katkılar sağladığını anlattı. Çelik, "Ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulacak inşallah. Bizim de Kocatepe Belediyesi olarak ülkemize karınca kararınca bir katkımız olacak. Bu da beldemiz açısından gurur verici, mutluluk verici bir olay. İnşallah bu diğer belediyelerimize de örnek bir çalışma olur, diğer belediyelerimiz de bu tür faaliyetleri yaparak, hem kendi beldelerine, kendi ilçelerine, kendi iline hem de ülkemize katkı sunarlar diye düşünüyorum" diye konuştu.'KULLANILAN ÜRÜNLER YERLİ VE MİLLİ'Santralde kullanılan ürünlerin yerli ve milli olduğunu da aktaran Başkan Çelik, "Güneş enerji üretim tesisimizde kullandığımız ürünlerin hemen hemen hepsi yerli ve milli ürünlerdir. Sadece invertörler yerli değil. Onun dışında kullandığımız bütün ürünlerimiz hem A kalite hem de yerli ve millidir. Bu açıdan da tesisimiz gerçekten örnek tesis olma özelliklerinden birini daha kazanmıştır" dedi.'YAKLAŞIK 10 GÜN SONRA HİZMETE GİRECEK'

GES'i kuran firma yetkilisi İbrahim Halil Kayan da "Kocatepe Belediyesi'ne yapılan projemiz 230 kW gücünde. Yaklaşık 10 gün sonra hizmete girecek, çevre düzenlemesi kaldı. Bittikten sonra işleme girdiğinde Kocatepe Belediyesi'ne aylık 45-50 bin gibi bir getirisi olacak" diye konuştu.


Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak
Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak
Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak
Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak

Kocatepe, Enerji, Milli, Ges, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü         
10:13
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum         
09:37
Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor         
09:22
Sigara içtiği için ceza yedi, Sigara içtiği için ceza yedi, "Ben ünlüyüm, beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi         
09:16
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim         
08:20
Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek         
07:59
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 10:27:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli ve milli GES ile Kocatepe'de 600 bin lira tasarruf yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei