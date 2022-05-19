Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi

19.05.2022 11:12

Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey'in 4'üncü prototipinin ilk kez havalandığını duyurmuş ve fotoğraflarını paylaşmıştı.

Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey'in 4'üncü prototipinin ilk kez havalandığını duyurmuş ve fotoğraflarını paylaşmıştı. Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi.

TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri olan Gökbey'in seri üretim öncesi son prototipi olan 4'üncü prototipin de havalandığını açıklayarak fotoğraflarını paylaşmıştı. Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor. Türkiye'nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri 'Gökbey' hızla seri üretime doğru ilerliyor. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor. 'Özgün Helikopter Programı' kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, yangın müdahale helikopteri, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06.00'da başarıyla gerçekleştirirken, 2022 yılının ortalarında da seri üretime geçmesi bekleniyor. Gökbey, tüm yapısal elemanları ile sıfırdan tasarlanıp üretildiği için tam bağımsız bir proje olması ile de dikkat çekiyor. Bu sayede her türlü koşul ve isteğe göre modifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek konfügre edilebilecek.

Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Yerli ve milli helikopter Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görüntülendi

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TUSAS Genel Müdürü Kotil: '4'üncü 'GÖKBEY' ilk kez havalandı' TUSAS Genel Müdürü Kotil: '4'üncü 'GÖKBEY' ilk kez havalandı' Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı 'Mercan' ilk kez görüntülendi Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı 'Mercan' ilk kez görüntülendi
Kaynak: İHA

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