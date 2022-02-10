Yerli ve milli hız tespit cihazı Manisa'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Yerli ve milli hız tespit cihazı Manisa'da kullanılmaya başlandı

Yıllarca yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemi artık yerli ve milli

Yeni sistem sayesinde 4 şertli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlalleri tespit edilebiliyor

MANİSA - Yıllarca yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemi yerini artık, MESAN mühendislerince yerli ve milli olarak geliştirilen Medar MTS'ye bırakıyor. Manisa- Menemen karayolunda jandarma tarafından kullanılmaya başlayan yeni sistem mevcut sistemlere göre birçok yeni özelliğe sahipken aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı olarak takip ederek kural ihlallerini tespit edebiliyor.

Tamamen yerli ve milli mobil hız tespit sistemi olan Medar MTS Manisa-Menemen Karayolunda jandarma tarafından kullanılmaya başlandı. Mevcut sistemlerden çok daha fazla özelliğe sahip olan yeni sistem 3 yıla yakın süren ARGE çalışmaları sonucu taşınabilir platformlar için geliştirildi. Medar MTS mobil hız tespit sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS; tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini de ayrı ayrı oluşturabiliyor.

Yerli Malı belgesine sahip Medar MTS, Türkiye'de kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen mevcut mobil radarlara göre birçok yenilikçi özelliğiyle de dikkat çekiyor. Eski nesil doppler teknolojisi yerine lidar ile tespit teknolojisi, bir araç yerine aynı anda onlarca aracın ihlalinin tespit edilebilmesi, dahili gece görüş birimi ile gece uygulama yapılabilmesi, ihlal anını video içerisinden bulmak yerine uygulama anında otomatik ihlal dosyasının oluşturulması, yalnızca hız değil aynı zamanda araç sınıflaması ve şerit tespitinin gerçekleştirilerek araç ve şerit bazlı hız limitleri belirlenebilmesi, itiraza sebebiyet veren düşük çözünürlüklü ihlal görüntüleri yerine yüksek çözünürlüklü plaka ve araç görsellerinin oluşturulması, çoklu parçadan oluşan yapı yerine tümleşik tek parçalı yapı ile ister araç üzerinde ister yol kenarında bir tripod üzerinde uygulama yapılabilmesi sistemin getirdiği yeni özelliklerden bazıları olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 yıl süren ihtiyaç analizleri, uyumlandırma ve saha testleri sonucu hazır hale gelen Medar MTS, Ulusal Tip Onay Belgesi ve TSE kriter uygunluk aşamalarını da başarı ile tamamlamasının ardından kullanımına başlandı. Kullanımına başlanan noktalardan biri olan Manisa-Menemen Karayolunun jandarma denetim noktasında da cihazlar ilk kez kullanılmaya başlandı.

Karlı, sisli ve yağmurlu havalarda da kullanılıyor

Sistem hakkında bilgi veren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak ilk defa yerli ve milli radarı Jandarma Genel Komutanlığı Trafik ekiplerinde kullanmaya başladık. Cihazımız tamamen yerli ve millidir. Cihazımız diğer radar hız tespit cihazlarında bir aracın hızını tespit ederken bu radarımızda 4 şeritli bir yolda hız ihlali yapan tüm araçların hız hallerini tespit ediyoruz. Bu araçların hangi koordinatlarda hız yaptıklarını, ihlal yaptıkları, hangi şeritte hız yaptıkları ve bu araçların cinslerinin neler olduğunu bize dosya oluşturarak gösteriyor. Bu cihazın farklı bir özelliği de gece hız tespiti için ayrı ekipmanlara ihtiyaç vardı bu yeni radarla bunlar birleştirildi bununla birlikte biz geceleri de radar yapabiliyoruz. Bu radar oluşturulduktan sonra jandarma genel komutanlığımızdan bir personel dahil edilerek saha tecrübelerimizi yansıttık ve o şekilde geliştirildi. Şu anda Manisa'da kullanılmaya başlandı. Radarımız lazer teknolojisini kullanıyor. Karlı havalarda, yağmurlu, sisli havalarda da hız tespiti yapabiliyoruz. En büyük özelliklerinden biri de radarımızın hem araç üzerine monteli olarak hem de seyyar olarak kullanabiliyoruz bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu sürücülerde yakalanma duygusunu en üst seviyeye çıkaracaktır." dedi.