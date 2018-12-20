Yerli ve milli işletmelere "millilik endeksi"
3 saat önce
YİDER Başkanı Eriş, "44 kriteri dikkate alarak Mildeks'i sayısal verilerle ortaya koyabildiğimiz bir çalışma haline getirdik.
YİDER Başkanı Eriş, "44 kriteri dikkate alarak Mildeks'i sayısal verilerle ortaya koyabildiğimiz bir çalışma haline getirdik. Bununla birlikte yerlilik ve milliliği olabildiğince akademik, sayısal, makul şekilde ölçmeye başlıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:23
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