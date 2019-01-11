Yerli ve Milli Karakter Hezarfen Öğrencilerin Gönlünü Fethetti

Yerli ve milli karakter Hezarfen öğrencilerin gönlünü fethettiİSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından, ünlü Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi' den esinlenerek oluşturulan Hezarfen Çocuk Karakteri'nin maceralarını anlatan tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu.

Yerli ve milli karakter Hezarfen öğrencilerin gönlünü fethetti



İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından, ünlü Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi' den esinlenerek oluşturulan Hezarfen Çocuk Karakteri'nin maceralarını anlatan tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu. Tamamen yerli ve milli bir karakter olan Hezarfen öğrencilerin gönlünü fethetti.

Çocukların model aldıkları kişilerle kurdukları özdeşim, gelişimlerini ve kişiliklerinin oluşumunu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yerli ve milli karakterlerin erken yaşlarda çocuklara tanıtılması büyük önem taşıyor. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi ile özdeşleşmiş olan ünlü Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi' den esinlenerek Hezarfen Çocuk Karakteri'ni oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından hayata geçirilen proje, 'Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası' isimli tiyatro oyunu ile çocuklarla buluşturuldu.

Hezarfen öğrencilerin büyük beğenisini topladı

İlk olarak 29 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası' isimli tiyatro oyunu daha sonra İTO Kadınlar Çeşmesi İlkokulu'nda, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ve Piyalepark Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluşturuldu. Oyunu meraklı gözlerle izleyen öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Tiyatro gösterisinin ardından öğrencilere, kitap ve puzzle bulunun hediye paketi dağıtıldı.

Gösterimler devam edecek

Büyük beğeni toplayan 'Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası' isimli tiyatro oyunu öğrencilerle buluşturulmaya devam edecek. 14 Ocak Pazartesi günü Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi'nde sahnelenecek oyunu Hüviyet Bekir İlkokulu'nda ve Piyalepaşa İlkokulu'nda okuyan öğrenciler hep birlikte izleme imkanı bulacak. 14 Ocak Pazartesi günü ilk tur gösterimleri tamamlanacak olan 'Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası' isimli tiyatro oyunu ile yaklaşık 2 bin öğrenci Hezarfen çocuk karakteri ile tanışmış olacak.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek

Son Dakika! Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız