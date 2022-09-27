Çelikler Holding 64'üncü yılını kutladı

Yerli ve milli kaynaklarla sürekli üretim ve istihdamı hedefleyen Çelikler Holding, kuruluşunun 64'üncü yılını binlerce çalışanıyla birlik ve beraberlik içinde geride bıraktı.

Çelikler Holding açıklamasına göre, temeli 1958 yılında Osman Çelik tarafından atılan Çelikler Holding, 64'üncü yılını geride bıraktı. Enerji, maden, inşaat, taahhüt, turizm sektörlerinde faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdüren Çelikler Holding, kuruluşunun 64'üncü yılını düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Samimi bir ortamda geçen kutlama programında ortaya bütün çalışanlarıyla beraber geniş bir aile görüntüsü çıktı.

Holding binasındaki kutlama programına, holding çalışanlarının yanı sıra yönetici kadrosu, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, yönetim kurulu üyeleri Fadli Çelik, Hasan Çelik, Mehmet Çelik ve Bilal Çelik katıldı.

Tecrübesi ve çalışanlarına verdiği değerle başarılı birçok projeye imza atan, ülke elektriğinin önemli bölümünü yerli ve milli kaynaklarla, dünyadaki son teknolojiyi kullanarak üreten Çelikler Holding, faaliyet sahasına kattığı artıları gün geçtikçe çoğaltıyor.