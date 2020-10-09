Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı - Son Dakika

Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı

09.10.2020 16:14

Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje ile çalışmalarına başlanılan yerli ve milli kenevir çeşit adaylarından Narlı'nın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje ile çalışmalarına başlanılan yerli ve milli kenevir çeşit adaylarından Narlı'nın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Geçen yıl ocak ayında tescil edilmesi için başvurulan Narlı'nın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Alanı'nda ekimi yapıldı. Tescil edilmesi durumunda ülke ihtiyacına yeter miktarda tohumluk üretilebilmesi için yapılan ekim çalışmasında bugün ilk hasat günüydü. Yapılan hasatta 30 kilogram tohumluk elde edilmesi bekleniyor. Elde edilecek bu tohumlardan yapılacak yeni ekimlerle 2021 yılında 600 kilogram, 2022 yılında ise 12 bin kilogram tohumluk üretilmesi hedefleniyor.

Hasat öncesi yapılan törende konuşan OMÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selim Aytaç, "2018 yılında tek bitkiden 10-15'şer gram olarak elde edilen 'Narlı' ve 'Vezir' nisan-ekim ayları arasında bir generasyon, Kasım-Mart arasında ise ikinci generasyon olmak üzere bir yılda iki ürün alarak tohumluklarımızı bugün 400-500 metre kare alana ekecek duruma getirmiş durumdayız. Arkamda görmüş olduğunuz 'Narlı' ya ait 400 metre kare alandan hasat ve harman sonrası 30 kilogram civarında tohumluk beklemekteyiz. Bugün hasat edilecek olan bu tohumlardan 2021 yani önümüzdeki yıl sonunda 600 kg, 2022 yılı sonunda ise 12 bin 000 kg tohumluk üretilmesi hedeflenmekteyiz. Benzer tohumluk çoğaltım planlanması "Vezir" için de geçerlidir" dedi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, "İnşallah bunlar bizim temel üretim materyalimiz olacak. Bunlardan da Türkiye'de ihtiyaç duyulan mevcut ilk tescilli çeşit olarak üretime başlayacağız. Hem bölgemiz hem ülkemiz bu kalkınma sürecinde kenevirde de bir atılım yapmış olur" diye konuştu.

Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Keneviri ülkemize bütün unsurlarıyla destek olacak bir ürün olarak sadece kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak görüyoruz. O nedenle üniversite olarak bize düşen bilgi üretimi ve üretilen bilgilerin uygun şekilde servis edilmesini, gerekli AR-GE destekleriyle ıslah noktasında, geliştirme noktasında, bunun farklı bölgelerde yayılması noktasında biz üzerimize düşen bütün hizmeti yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Bizim milli bir ürünümüzün neredeyse kaybolma noktasında ateş kıvılcımı gibi bir ses çıktı. 'Kenevirin merkezi Samsun olacak bu da Vezirköprü olacak' diye Cumhurbaşkanımızın sesiyle biz yeniden kenevir nedir diye ayağa kalktık. Akademisyenlerimiz enstitümüz gerekli çalışmaları yapmaya başladığında, özel sektörde bu vesileyle hareketlendi. Ancak endüstriyel alana bunu taşıyamadığımız sürece biz kenevir ekeriz kenevir biçeriz. Mutlaka bunu katma değerli ürünlere endüstriyel alana taşıyacağımızı umut ediyoruz. Yeter ki biz heyecanımızı kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ise, "İlimiz, ülkemiz ve dünya açısından çok önemli bir faaliyet. Baktığımızda belki bu biraz sembolik olarak görülebilir ama bir gün gelecek bu yapılan faaliyetler gençlerin bir bir gözü önüne gelecek. Her büyük faaliyet bu şekilde başlar. Bizim azmimiz var. Hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için de çok büyük bir gayretle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. İnşallah Samsun olarak Türkiye'de ve dünyada önemli bir kenevir merkezi olma yolunda bizim de gayretimiz ve çabamız görülmüş olacak" sözlerine yer verdi.

Konuşmalar sonrası protokolün de katılımıyla kenevir hasadı gerçekleştirildi.

Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı
Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı

Kenevir, Hasat, Milli, Narlı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli kenevir çeşit adayı 'Narlı'da ilk hasat alındı - Son Dakika Ekonomi

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