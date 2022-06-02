Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor - Son Dakika
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Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor

02.06.2022 09:36

Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor Amasya'da Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin geliştirdiği yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 30 ilde 2 bine yakın okulda ücretsiz şekilde kullanılıyor.

Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor

AMASYA - Amasya'da Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin geliştirdiği yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 30 ilde 2 bine yakın okulda ücretsiz şekilde kullanılıyor.

Etiketlenerek kayıt altına alınan kitaplar kütüphanelerin raf ve dolaplarına yerleştiriliyor. Faydalanan öğrenci ve öğretmenler ile kullanım istatistikleri kaydediliyor. Veriler kayıp riskine karşın aynı zamanda kullanıcı hesabına yedekleniyor. Piyasada kullanılan ücretli programlara göre daha gelişmiş ve kolay kullanım ara yüzü olan programın veri kayıplarını da ortadan kaldırarak daha güvenli bir kullanım sunduğunu belirten Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Göktekin, "Daha önce kullandığımız programda verileri kaybetmiştik. Ciddi sıkıntı yaşamıştık. Bununla ilgili kütüphane otomasyon programında tüm veriler aynı zamanda kullanıcı hesabına yedeklendiği için program çökse bile rahatlıkla bu verilere ulaşabiliyoruz. Öğrencileri programa manuel olarak ekleyebildiğimiz gibi excel dosyasından da bu verileri programa toplu olarak aktarabiliyoruz" dedi.

30 ildeki 2 bine yakın okulda kullanılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi'ne destek olmayı amaçladıklarını anlatan Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin de, "Bu güne kadar ilimiz okullarında ve Türkiye genelinde 30 ildeki 2 bine yakın okulumuzda kullanılan program ile ilgili olumlu dönütler almaktayız. Bu program Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir. Türkiye geneli tüm okullarımızda kütüphaneler Milli Eğitim Bakanlığımızdan, kütüphane otomasyon programı ise Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden" şeklinde konuştu.

Ücretsiz teknik destek sağlanıyor

Okulda en fazla kitap okuyan sayısını tek tuşla görebildikleri sistem sayesinde kitap almayan öğrencilerin takibinin yapılabileceğine değinen Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Veli Kurtçu ise, "4 yıldır hizmet sunan programımız ücretsiz. Herkes Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden indirip rahatlıkla kurarak kullanabilirler. Biz her türlü teknik desteği sağlıyoruz. Bunun için de kesinlikle ücret talep etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor
Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor
Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor
Yerli ve milli kütüphane otomasyon programı 2 bin okulda kullanılıyor

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Kaynak: İHA

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