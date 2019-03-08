Yerli ve Milli Lokomotiflerde Kadın İmzası

EMRAH YAŞAR - Eskişehir
'de 1894 yılında "Anadolu-Osmanlı Kumpanyası" adıyla kurulan, 1961'de ilk Türk otomobili "Devrim"i ve ilk Türk buharlı lokomotifi "Karakurt
"u üreten atölyeyle temelleri atılan Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) çalışan 140 kadının yerli ve milli lokomotiflerde imzası bulunuyor.
Son dönemde yaptığı teknolojik yatırımlar ve uluslararası iş birliği anlaşmalarıyla dünyanın önde gelen firmalarından General Electric
'in (GE) partneri olarak Avrupa
'nın en gelişmiş lokomotiflerinin üretileceği şirket haline gelen TÜLOMSAŞ'ta 20 yıldır çalışan Elektrikli Lokomotif Şube Müdürü Deniz Özkara, AA muhabirine, yerli ve milli lokomotiflerin üretiminde kullanılan bazı malzemelerin ithal olmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.
Bu durumu düzeltmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına yerli ve milli lokomotif üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Özkara, makine mühendisi olarak mesleğini severek yaptığını söyledi.
Fabrikadaki üretimin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Özkara, şöyle konuştu:
"Bir şeyler üretmek, bir dizel motorun çalıştığını, lokomotifin raylarda hareket ettiğini görmek çok gurur ve onur verici bir durum. Bunda biz kadınların emeğinin olması mutlu ediyor. Bunun yanında ayrıca bir annesiniz, ailesiniz. Bir çocuğunuz eşiniz var. Evinizde de bir göreviniz var. Burada yaptığımız üretim, vatandaşların bu lokomotiflere binerek sevdiklerine ulaşmaları, yüklerini teslim almalarında bizlerin de bir payımızın olması çok mutlu ediyor. Gerçekten ağır bir iş, ağır bir sektörde görev yapıyoruz. Yaşadığınız mutluluk bu çektiğiniz yorgunluğa iyi geliyor."
"Yüksek teknolojileri takip etmek zorundayız"
Fabrikanın teknik büro müdürü Meral Tuna da 20 yıldır TÜLOMSAŞ'ta çalışmaktan gurur duyduğuna değinerek, şirketin demiryolları sektöründe önde gelen Türkiye'deki tek kuruluş olduğunu ifade etti.
Özellikle kadınlar olarak yerli ve milli projelerde görev almaktan gurur duyduklarını dile getiren Tuna, şunları kaydetti:
"Şirkette görevli 140 kadın personel olarak birlik ve beraberlik içinde elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yüksek teknolojileri takip etmek zorundayız. Yurt dışındaki diğer firmalarla rekabetçi olmak açısından kendimizi yenilemek, yeni ürünler sunmak bizim görevimiz. Bunun bilincindeyiz. TÜLOMSAŞ'ın vizyonu ve misyonu da bu. Burada çalışmaktan dolayı mutluyum. Bizlere ne görev verilirse yerli ve milli üretimlerde şirketimiz adına hepimiz hazırız. Yerli ve milli üretimde ilk olmanın büyük gururunu yaşıyoruz."
Tekniker Özlem Dinçyılmaz ise TÜLOMSAŞ'ta projelerin hızlı ilerlediğini, yerli ve milli lokomotif üretiminde kadınların da görev almasının, ürünlerin yurt dışı pazarında beğenilmesinin kendilerini sevindirdiğini anlattı.