Yerli ve milli maket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli ve milli maket - Son Dakika

Yerli ve milli maket

6 saat önce

Cumhurbaşkanı tarafından 27 Aralık'ta tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla'nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi.

Yerli ve milli maket, System.String[]

Cumhurbaşkanı tarafından 27 Aralık'ta tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla'nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi.


60 yıl aradan sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili SUV ve Sedan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtılmıştı.


Bursa'da TSK arazisi üzerinde üretimi yapılacak aracın gerçeğinden önce maketi Türkiye'de ilk defa Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerini aldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekmek için hazırlanan maket vatandaşların da ilgi odağı oldu.


TOGG tarafından üretimi yapılacak olan yerli ve milli otomobilin 2022 yılının ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor.


Türkiye'de ilk defa Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçeğine uygun birebir yapılan trafik aracı maketi ise Dalaman ilçesi Havalimanı yol güzergahına yerleştirildi. Aracın üzerine yerleştirilen güneş paneli ile aracın tepe lambası 24 saat kesintisiz çalışacak.


Yerli ve milli trafik otomobilini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar aracın yanında durarak fotoğraf çektiriyor. - MUĞLA

Cumhurbaşkanı, Dalaman, Aralık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu

Son Dakika Haberleri
15:38 Yozgat Valisi Çakır'dan koronavirüs uyarısı
15:38 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
15:37 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
15:36 İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e...
15:35 Sokak Hayvanlarına 24 saat tedavi imkanı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:38:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli ve milli maket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]