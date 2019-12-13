Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi

Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi

6 saat önce

United Group iştiraki olarak faaliyet gösteren ve milli üretimi temsil eden ORTEM, Kuveyt'te gerçekleşen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.

Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi, System.String[]

United Group iştiraki olarak faaliyet gösteren ve milli üretimi temsil eden ORTEM, Kuveyt'te gerçekleşen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, savunma ve havacılık teknolojilerinin sergilendiği fuarda, savunma sanayisi, otomotiv elektroniği ve telemetri alanlarında faaliyet gösteren ORTEM, başta Kuveyt olmak üzere birçok Körfez ülkesinin yetkilileriyle iş birliği ve distribütörlük üzerine önemli adımlar attı.

ORTEM Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman ve United Group Kurumsal İletişim Direktörü İlham Saleh, hem iş birliği hem de yeni proje hedefleriyle ilgili ikili görüşmelerde bulundu.

Türkiye'de üretilen teknolojik ürün ve hizmetleri yüksek kalite ile dünyaya pazarlamak amacıyla faaliyetlerine devam eden ORTEM, 2023'te 4 kıta ve 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.

Körfez, Kuveyt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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