Son Dakika Haberleri: Yerli ve Milli Modeller" Büyük İlgi Gördü

Yerli ve Milli Modeller" Büyük İlgi Gördü

1 saat önce

İzmirli ünlü modacı Pınar Bent, İstanbul'da yaptığı defile ile büyük ilgi gördü.

Yerli ve Milli Modeller
İzmirli ünlü modacı Pınar Bent, İstanbul'da yaptığı defile ile büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Florya'da ses getiren bir defileye imza atan Pınar Bent, moda tutkunlarıyla buluştu. Bin kişinin katıldığı defilede 50'den fazla model sergileyen Pınar Bent, tam not aldı. Gelinlik tasarımlarının yanı sıra nişanlık ve bindallı modellerinin yer aldığı defileye birbirinden ünlü modeller katıldı. "Yüzde 100 yerli ve milli" sloganıyla yola çıkan Pınar Bent'in bu yıl tasarladığı tesettürlü modeller de büyük ilgi gördü. Bu sene yaptığı tasarımlarla yeni yıla bomba gibi girdiklerini belirten Bent, "Bu sene yaptığımız tasarımlar yerli ve milli ürünlerden oluşuyor. Avrupa ve Orta Doğu'ya yaptığımız ihracat rakamları gün geçtikçe artıyor. Tasarımlarımız çok fazla talep görüyor. 2019 yılında rekor derece de yurt içi ve yurt dışı satış rakamlarına ulaşacağız" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

İstanbul, Pınar, Güncel
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