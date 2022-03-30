Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest'te - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest'te

30.03.2022 15:52
Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest'te

TÜMOSAN'ın Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT, BilimFest'te ziyaretçilerle buluşuyor.

TÜMOSAN'ın Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT, BilimFest'te ziyaretçilerle buluşuyor.

Türk Savunma Sanayisinin en önemli firmaları arasında yer alan TÜMOSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği PUSAT, Antalya BilimFest'te sergilenecek. Yüksek teknoloji ürünlerinin yer alacağı BilimFest, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT'ı ziyaretçilerle buluşturacak. PUSAT, TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi alt sistemlerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 hafif sınıf zırhlı taktik aracıdır. Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilirken ayrıca yeni varyantları kısa süre içerisinde geliştirilip üretiyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri...Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri evlerin bahçelerine kadar indi Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri...Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri evlerin bahçelerine kadar indi Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı

Türkiye, Tragger, Antalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest'te - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement