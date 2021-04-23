Yerli ve milli sebze tohumlarının kullanımı "kadın eliyle" yaygınlaşacak - Son Dakika

Yerli ve milli sebze tohumlarının kullanımı "kadın eliyle" yaygınlaşacak

23.04.2021 20:59
Yerli ve milli sebze tohumlarının kullanımı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yerli ve Milli Sebze Tohumları Kullanımını Kadın Eliyle Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi bizim hayalimizdi, yaklaşık olarak 320 bin yerli ve milli fideyi kadın çiftçilerimiz vasıtası ile toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yerli ve Milli Sebze Tohumları Kullanımını Kadın Eliyle Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi bizim hayalimizdi, yaklaşık olarak 320 bin yerli ve milli fideyi kadın çiftçilerimiz vasıtası ile toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi" kapsamında "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" başlığı altında İstanbul'da toplam bütçesi 3 milyon lira olan 9 ayrı Bitkisel Üretim projesi başlatıldı.

Verilen bilgiye göre, projelerde Bakanlık katkısı 1 milyon 103 bin 722 TL olup, hibe desteği makina, sulama altyapısı, tohum, fide/fidan ve benzeri girdisi şeklinde verilecek.

Söz konusu projelerden ilki "Yerli ve Milli Sebze Tohumları Kullanımını Kadın Eliyle Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi" olarak açıklanırken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenle projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, projelere ilişkin şunları kaydetti:

"Bu proje bizim hayalimizdi. Yaklaşık olarak 320 bin yerli ve milli fideyi kadın çiftçilerimiz vasıtası ile toprakla buluşturacağız. Yerli ve Milli Sebze Tohumları Kullanımını Kadın Eliyle Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi ile fideleri sadece çiftçilerimize değil 'Balkonumda salatalık yetiştirmek istiyorum.' diyene de, 'Evimin bahçesinde biber yetiştirmek istiyorum.' diyene de vereceğiz ama önceliğimiz kadın çiftçilerimize ait. Bu projeyle Bakanlığımız Araştırma Enstitülerince yıllardır yapılan çalışmalar sonucunda geliştirdiği yerli ve milli sebze tohumlarımızın tanıtımının yapılması, bu çeşitler için farkındalığın artırılması ve tarımsal üretime kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaca ulaşmak için yerli ve milli çeşitlerin kadın eliyle toprakla buluşturulması hedeflenmiştir. Hem kadın çiftçilerimiz marifetiyle İstanbul da sebze üretimini artırmak hem de evinde bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen kadınlarımıza fide ulaştırmak, böylelikle yerli ve milli çeşitleri tanıtmak, üretime kazandırmak planlanmaktadır."

"Fideler, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli tohumlardan üretildi"

Karaca, fidelerin TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli tohumlardan üretilen fideler olduğunu aktardı.

6 çeşit yerli ve milli sebze tohumunun 320 bin fide olarak İstanbullu kadınların eliyle toprakla buluşturulmak üzere hazır hale getirildiğini belirten Karaca, şu bilgileri verdi:

"Buradan ilçelerimize dağıtımı yapılacak ve kadın çiftçilerimiz aracılığı ile toprakla buluşacak. Aramızda bulunan kadın çiftçilerimize fidelerini teslim edeceğiz. Kadın çiftçilerimizden aldığımız fide taleplerini de ulaştırmak üzere fidelerimizi buradan ilçelere göndereceğiz. Evlerinize kadar bunları ulaştıracağız. Fidelerle birlikte ayrıca toplamda 100 adet tohum içeren paketler halinde 560 paket yerli ve milli tohum dağıtımımız da gerçekleşecek. Projenin toplam proje bütçesi 394 bin 13 TL olup Bakanlığımızca karşılanan hibe tutarı 251 bin 13 TL'dir.

Üretimin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk içerisinde Yerli ve Milli Çeşitlerimizi tanıtmak için Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Silivri, Pendik, Şile olmak üzere İstanbul'un 6 ilçesinde, 55 bin 590 adet hıyar, 58 bin 940 adet domates, 68 bin 950 adet domates, 4 bin 480 adet patlıcan, 4 bin 120 adet kavun, 130 bin 318 adet biber olmak üzere 6 çeşit yerli ve milli fidelerin dağıtımını kadın çiftçilerimize yapacağız. Tohumlarımızın ve fidelerimizin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, proje kapsamında dün Sarıyer İlçesi Gümüşdere Mahallesi'nde Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın katılımı ile fide dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kadın çiftçilere fideleri teslim edilirken, Beykoz, Çatalca, Silivri, Pendik, Şile ilçelerinde de yerli ve milli fideler kadın çiftçilere dağıtıldı.

Ahmet Yavuz, İstanbul, Tarım, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli sebze tohumlarının kullanımı 'kadın eliyle' yaygınlaşacak - Son Dakika Ekonomi


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