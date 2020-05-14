Yerli ve milli sermaye ile üretilen akıllı dezenfektan otomatına büyük ilgi - Son Dakika
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Yerli ve milli sermaye ile üretilen akıllı dezenfektan otomatına büyük ilgi

6 saat önce

DİYARBAKIR (İHA) – Yerli ve milli sermaye ile üretilen akıllı dezenfektan otomatlarına Diyarbakır'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yerli ve milli sermaye ile üretilen akıllı dezenfektan otomatına büyük ilgi, System.String[]

DİYARBAKIR (İHA) – Yerli ve milli sermaye ile üretilen akıllı dezenfektan otomatlarına Diyarbakır'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, sesli bilgilendirmeli akıllı dezenfektan otomatına Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep olduğunu söyledi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadeleler sürerken, Diyarbakır'da faaliyet gösteren ve başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu ile Avrupa'ya ürün ihraç eden İŞGEM, sesli bilgilendirmeli akıllı dezenfektan otomatını vatandaşların beğenisine sundu. İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin, Ortadoğu ve Avrupa'dan cihaz için yoğun bir talep olduğunu söyledi.


"Sağlıklı bir hayat için ellerimizi temiz tutmamız gerekiyor"


İŞGEM olarak müşterilerin sağlığını düşünerek mağazanın girişine de bir adet sesli bilgilendirmeli dezenfektan otomatı yerleştirdiklerini belirten Narin, "Hem akıllı dezenfektan otomatlarının dağıtımını ve tedariklerini gerçekleştiriyoruz hem de farkındalık oluşturması amacıyla görülen otomatı mağazamızın girişine konumlandırdık. Bu uygulamanın özellikle eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve insan yoğunluğun olan bütün iş yerlerinde yaygınlaşması gerekir. Bu otomasyonun bütün iş yerlerinde olması gerekiyor. Çünkü sağlık ellerimizde ve sağlıklı bir hayat ellerimizdedir. Eğer sağlıklı bir hayat ellerimizde ise bizim her zaman ellerimizi dezenfekte edip temiz tutmamız gerekiyor. Bütün iş yerlerine ve işletmecilere çağrımız, bu akıllı otomatları edinmeleridir" dedi.


"En kısa zamanda Avrupa'ya ihracatını başlatacağız"


Otomata korona virüs ile birlikte çok ciddi bir rağbet olduğunu aktaran Narin, "Akıllı dezenfektan otomasyonun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ana bayisiyiz. Bu gördüğünüz ürün yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile üretilip piyasa çıkan bir üründür. AVM ve eğitim kurumları tarafından çok rağbet görüyor. İçerisindeki sesli ve görsel olarak bir farkındalık oluşturması ile birlikte elimizi içerisine bıraktığımızda sensörleri sayesinde dezenfektanın sadece el dışında herhangi bir yere temas etmeden ellerimizi dezenfekte eden bir cihazdır. Bu cihazın birçok nitelik taşımasından dolayı şuanda Ortadoğu pazarından çok yoğun bir rağbet gösterilmektedir. Aynı zamanda Avrupa'dan da cihazımız için teklifler ve görüşmelerimiz bulunmaktadır, en kısa zamanda ihracatına da başlayacağız" dedi.


"Dezenfektan tünelleri insan sağlığı için tehlikelidir"


Korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla birlikte dezenfektan tünellerinin de yaygınlaştığını ve bunların insan sağlığı açısından çok tehlikeli olduğunu savunan Narin, şöyle devam etti:


"Son zamanlarda X-ray cihazına benzer modelden insanların yüzüne ve gözlerine dezenfektanı temas edecek şekilde bir takıp ürünler çıkarıldı. Bu tür cihazlardan geçen vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Hem içerdiği dezenfektanın yapısından kaynaklı olarak yüze ve gözlere çok ciddi kalıcı hasar verebilmektedir. Tabi bizim cihazımız kesinlikle yüze ve göze hiçbir şekilde teması olmamaktadır ve sadece elleri dezenfekten ediyor. Gördüğünüz cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir cihazdır. Sadece ellerimizi dezenfekte ederek bizlere sağlıklı ellerimizde olduğunu gösteriyor."


"Umarım Diyarbakır'ın her yerinde yaygınlaşır"


İŞGEM'e dezenfektan almak için gelen iş güvenliği uzmanı Mustafa Kaya, "İş yerim ile ilgili olarak dezenfektan almak için geldim. İŞGEM'in girişinde bu cihazı gördüm, Tabi gündemi de çok sık takip ediyoruz, 11 Mayıs itibariyle hemen hemen Türkiye'deki birçok AVM açılmış durumdadır. Bu cihazın özellikle AVM'ler de ve insanların yoğun olduğu yerlerde zorunlu olmasını düşünüyorum. Bunun hem toplum sağlığı açısından ve hem de AVM'lerde çalışanların sağlığı açısından bu korona virüsün daha hızlı şekilde yayılmaması açısından AVM'lerde zorunlu hale gelmesini düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Dezenfektan almak için iş yerine gelen bir başka müşteri Cağatay Yücel de, "Dezenfektan almak için İŞGEM'e geldim. Girişte bu dezenfektan cihazını görünce çok memnun oldum ve etkilendim. Sağlık açısından yaşadığımız kentte birçok AVM ve birçok iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olması gerekiyor ve uygulamayı da çok iyi buldum. Umarım bu Diyarbakır'ın her yerinde yaygınlaşır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:14 Kaynak: İHA


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