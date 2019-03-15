Son Dakika Haberleri: Yerli ve milli sıcak hava balonu geliyor

Yerli ve milli sıcak hava balonu geliyor

1 saat önce

Ticari sıcak hava balonculuğunda artık yerli ve milli anlayış hakim oluyor.

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Ticari sıcak hava balonculuğunda artık yerli ve milli anlayış hakim oluyor. (Hilal Sönmez)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:05 

Ekonomi
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