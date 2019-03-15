Yerli ve milli sıcak hava balonu geliyor
1 saat önce
Ticari sıcak hava balonculuğunda artık yerli ve milli anlayış hakim oluyor.
Ticari sıcak hava balonculuğunda artık yerli ve milli anlayış hakim oluyor. (Hilal Sönmez)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:05
Şenol Güneş, 5 Bin 512 Gün Sonra Milli Takımın Başında Sahaya Çıkacak
Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımına Çağrıldı
A Milli Takımın Rakibi Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı
Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da Ayın Futbolcusu Seçildi