'Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek'
53 dakika önce
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler el alındı.
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler el alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:30
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