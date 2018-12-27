Son Dakika Haberleri: 'Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek'

'Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek'

53 dakika önce

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler el alındı.

'Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek', System.String[]
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler el alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu MÜSİAD, Milli Piyango'nun Adının Değiştirilmesi İçin Çağrı Yaptı

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:23:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]