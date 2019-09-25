Son Dakika Haberleri: Yerli ve milli T-Car Teknofest’te yoğun ilgi gördü
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Yerli ve milli T-Car Teknofest’te yoğun ilgi gördü

1 saat önce

Türkiye'nin %100 elektrikli Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGERT-Car ilk defa Türkiye'nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'te yollara çıktı.

Yerli ve milli T-Car Teknofest’te yoğun ilgi gördü, System.String[]

Türkiye'nin %100 elektrikli Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGERT-Car ilk defa Türkiye'nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'te yollara çıktı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:20 
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