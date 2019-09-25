Yerli ve milli T-Car Teknofest’te yoğun ilgi gördü
1 saat önce
Türkiye'nin %100 elektrikli Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGERT-Car ilk defa Türkiye'nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'te yollara çıktı.
Türkiye'nin %100 elektrikli Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGERT-Car ilk defa Türkiye'nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'te yollara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı