yerli ve milli teknolojilere destek vermeyi sürdürüyor

Vodafone, Karadeniz bölgesinde yerli ve milli ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye aldı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve milli üretimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam eden şirket, bu kapsamda Karadeniz Bölgesi'nde 150 ULAK baz istasyonunu başarıyla devreye alarak Türkiye'nin yerlileşme hedefine verdiği desteği bir adım daha ileriye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, ULAK projesi için ilk günden bu yana her türlü desteği verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Yazılım ve donanım alanında atılacak adımların yerli üreticilerle hayata geçirilmesini, teknoloji alanında Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması açısından önemli buluyoruz. Bu çerçevede, yerli ürün üreten ve ürünü şebekemiz standartlarında olan her üreticiyle çalışıyoruz. Yerli ve milli üretim alanında bir örnek olan ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biri olduk.

Global tecrübemizi ve mühendislik bilgimizi en kapsamlı şekilde ULAK'ın geliştirilmesi için kullandık. Ağustos ayı itibariyle de ULAK baz istasyonlarını ticari şebekemizde devreye almaya başladık. Vodafone olarak, Türkiye'de yerli ve milli üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaları ileriye taşımak için ULAK'ın bugünden gelecek teknolojilere hazırlanmasına ve Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.'