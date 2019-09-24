"Yerli ve Milli Tohumdan Eşsiz Lezzetler Üretildi"

"HALKIMIZA SAĞLIKLI VE TAZE ÜRÜNLER SUNMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Ziraat ve Gıda Mühendislerinin kontrolünde titiz ve özenli bir hazırlık döneminin ardından hazırlanan kışlık ürünleri inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla bölgemizde farklı özellikleri bünyesinde barındıran Yeşilyurt'umuzu yerli ve milli üretimde örnek hale getirmek adına başlattığımız Yeşil Gıda Seracılık projemizde gerçekten çok güzel sonuçlar almaya başladık. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde yeni dönemde tarımsal hizmetlere ağırlık vereceğimizi, ilçemizi yerli ve milli üretimde markalaştırmak adına yatırımlar yapacağımızı ve verimli arazilerimizi ülke ekonomisine kazandıracağımızın vaadini halkımıza vermiştik. Bugüne kadar halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getirdik, tarımsal vaatlerimizi de teker teker hayata geçirmenin gururunu yaşamaktayız. Yaklaşık beş ay önce faaliyetlerine başladığımız Yeşil Gıda Seracılık alanımızda alanında uzman ekiplerin gözetiminde sebze ekimlerine başladık, ardından ilk hasadımızı topladık, burada üretilen sebze çeşitlerimizi öncelikle kendi sosyal tesislerimizde ki yemeklerimizde değerlendirdik. Yaz dönemini verimli bir şekilde tamamlayarak tahminlerimizin ve hedeflerimizin çok fazla üstünde bir üretim yapmış olmakta bizleri ayrıca sevindirmiştir. Tabii ki kış dönemi içinde halkımızın kurutmalık, turşu ve salça ihtiyaçlarını karşılamak adına da burada yerli ve milli tohumlardan üretilen kışlık ürünlerimizi halkımızla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Patlıcan ve biberlerimizden kurutmalıklar, domates ve biberlerden ev tipi salçaların yanı sıra salatalık turşusu, biber turşusu, domates sosu ve közlenmiş biberlerimizi özel şişelerde ve poşetlerde muhafaza ederek satışa uygun hale getirdik. Tamamı 100'de 100 yerli olan ev tipi doğal eşsiz lezzetleri temin etmek isteyen hemşerilerimiz, 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimizi arayarak Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzden ya da Yeşil Gıda Seracılık alanımıza gelerek bilgi alabilirler."dedi.

"HEDEFİMİZ; TARIMSAL KALKINMADA ÖRNEK VE MODEL BİR İLÇE OLMAK"

Yeşilyurt'u tarımsal kalkınmada örnek alınacak bir ilçe hüviyetine kavuşturmak adına çalıştıklarını dile getiren Başkan Çınar, "Sera alanında üretimi yaptığımız güllerimizi de önümüzdeki sezondan itibaren park ve bahçe hizmetlerinde değerlendireceğiz. Yazıhan bölgemizde bizim desteklerimizle faaliyete geçen domates üretim alanımız var, burada güzel çalışmalar yapılıyor ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tarımsal kalkınmaya destek vermek, yerli ve milli üretimi artırıp halkımıza sağlıklı, taze ve güzel ürünler ulaştırmak maksadıyla hayata geçirdiğimiz bu tür yatırım alanlarında ki temel amacımız; doğal tarım alanlarına sahip Yeşilyurt'umuzu bilimsel çalışmalar ve gayretler neticesinde yerli üretimde örnek ilçe hüviyetine ulaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak içinde böylesine değerli ve kıymetli hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaktan onur duymaktayız. Ayrıca Yeşil Gıda Seracılık alanımızda kışlık sebze ve meyve üretimlerine de başlayacağız." dedi.

"GÜNEŞ ENERJİLİ SERA PROJEMİZLE, HİZMETLERİMİZİN BOYUTUNU BÜYÜTECEĞİZ"

Yeşilyurt'u daha fazla tarımsal hizmetlerle buluşturmak adına farklı ve dikkat çekici yatırımlara yoğunlaştıklarını dile getiren Başkan Çınar, "Yazın soğutmasını, kışın ısıtmasını yapacağımız Güneş Enerjisiyle Sera projemizi hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Projemizin taslağını hazırladık, alanında uzman ekiplerimiz bu projenin hayata geçmesi adına çalışıyorlar, önümüzde yıl bu projeyi halkımızla buluşturmuş olacağız. Yeşilyurt'umuzun tarımsal hizmetlerde tanınırlık ve bilinirlilik seviyesinin artmasına neden olan yatırımlar ve hizmetlerin hayat geçmesinde büyük emek sarf eden başta Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına, mühendislerimize, emek ve katkı sağlayan mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim." diye konuştu.