Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı

TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı.

TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı.

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