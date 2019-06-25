Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
1 saat önce
TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı.
TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:13
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