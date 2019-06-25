Son Dakika Haberleri: Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
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Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı

1 saat önce

TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı.

Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı, System.String[]
TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:13 
Ekonomi
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