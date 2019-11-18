Yerli ve milli tohumlar toprakla buluştu

Edirne'de 'Yerli tohum ekim şenliği' yapıldı

EDİRNE - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Belediyesi'nin iş birliğinde, 'Yerli tohum ekim şenliği' düzenlendi. Şenlikte, buğday başta olmak üzere ata mirası milli tohumlar, toprakla buluştu.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Sinekli mevkiinde bulunan arazilerde gerçekleştirilen, 'Yerli tohum ekim' şenliğinde, ata mirası milli ve yerli tohumlar, toprakla buluştu. Başta buğday olmak birçok ürünün yıllar öncesinden muhafaza edilen yerli ve milli tohumları, gelecek nesillere aktarılmak üzere koruma altına alındı ve kontrollü olarak ekildi.

"Buğday, bizim için kutsal bir bitkidir"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Adnan Tülek, "Ülkemiz önemli gen merkezlerinden birisi olup, aynı zamanda da buğdayın anavatanı konumundadır. Anadolu bin yıllık bir tarihi olan buğdayın stratejik bir ürün olmasının yanı sıra aynı zamanda da bizim için kültürel bir mirastır. Ülkemiz için buğday; sosyal, kültürel ve tarihi değerlere sahip ve bereketin göstergesidir. Her zaman buğdaya manevi bir değer verilmiştir. Bizim için kutsal bir bitkidir. Yerel buğday denildiği zaman, üreticilerimiz tarafından uzun yıllar yetiştirilen o yörenin ismiyle anılan ve genellikle yerel bir isme sahip olan değişken bir popülasyon olarak tanımlanabilir. Ülkemizde yerel buğdayların korunmasına yönelik önemli projeler yürütülmektedir" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yaptıkları çalışmalar ile gelecek nesillere daha temiz bir ekosistem ile yerli ve milli tohumların korunmasını sağlayarak, gelecek yıllara taşınmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yerli buğday ve arpa çeşitlerinin tarlaya temsili olarak ekimini gerçekleştirdi.