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Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı - Son Dakika

Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı

17.08.2021 15:57
Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı, System.String[]

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF'21'de ilk kez sergilediği yerli ve milli uçaksavarı ve inovatif ürünleriyle dünya devleri arasında yerini aldı.

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF'21'de ilk kez sergilediği yerli ve milli uçaksavarı ve inovatif ürünleriyle dünya devleri arasında yerini aldı. 'Yerli ve milli uçaksavar' olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5'inci ülke olan Türkiye'yi fuarda temsil eden SYS, Türk savunmasının dünya devleriyle yarışan gücünü ortaya koymayı hedefliyor.

Ar-Ge, yüksek teknoloji ve mühendislik çalışması eseri olan yeni inovatif ürünlerin de fuarda ilk kez sergileneceği kaydedildi.

Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21), 17 Ağustos salı günü, İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), 2012 yılından bu yana sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Türkiye'nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez fuarda sergileyerek savunmada yerli ve milli gücün temsilcilerinden biri olacak. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda yer alan şirket, Türkiye'nin "yerli ve milli uçaksavarı" olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle fuarda yerini aldı. Şimdiden yurt dışından 1000'in üzerinde sipariş aldığı belirtilen  CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek, bu ay bitmeden seri üretime başlayacak. Hemen ardından ihracat faaliyetleriyle dünya yolculuğuna çıkacak.

EN YENİ TEKNOLOJİK VE İNOVATİF ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan SYS, toplam 400 metrekare alana kurulan standında, 4 gün boyunca CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store'u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını da tanıtacak. Ürünlerinin yanı sıra bünyesinde bulunan markaları ve iştirakleriyle birlikte kurduğu ekosistemin kazanımlarını da katılımcılara sunacak. UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünlerini de vitrininde sergileyerek, ekosisteminin çözüm odaklı yönünü sektör oyuncularına aktaracak. IDEF'21'de, daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerini sergileyecek olan SYS, sunduğu eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerin başında gelen CANiK Smart ve CANiK APP'ı da IDEF'21'de ilk kez ziyaretçilerle buluşturacak.

"YENİ ÜRÜNLERİMİZE İLGİ BÜYÜK"

IDEF'21'de SYS'nin ve markalarının kaydettikleri ilerlemeyi ortaya koyacaklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Tamamladığımız projeleri, milli uçaksavar projesi gibi stratejik öneme haiz projemizi görücüye çıkarmanın yanı sıra inovatif girişimlerimizi fuar aracılığıyla son kullanıcı ile tanıştıracağız. Aldığımız geri dönüşler, en yeni ürünlerimizin gelişim aşamasında bize yol gösterici olacak. Fuarın ilk gününde başta yerli ve milli uçaksavarımız olmak üzere en yeni ürünlerimize olan ilgi oldukça büyük" dedi.

ÜRETİM VE İHRACAT YOLCULUĞU BAŞLIYOR

İlk kez IDEF'21'de tanıtımı yapılan Yerli ve Milli Uçaksavar Projesi'nin 2012 yılında başlayan Ar-Ge yolculuğunu, en yeni teknolojiler ve mühendislik çalışmalarıyla destekleyerek başarıyla tamamladıklarını kaydeden Aral, "Yerli ve milli uçaksavar projemiz ile dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi başardık. İlk olarak IDEF'21'de sergilediğimiz yerli uçaksavarımızın yolculuğu henüz bitmedi. Tüm test çalışmalarını tamamladığımız uçaksavarımızın üretim yolculuğu başlıyor. Yerli uçaksavar için şimdiden yurt dışından 1000'in üzerinde ön sipariş alma başarısını gösterdik. Bu ay bitmeden seri üretime geçerek ihracat faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta, yılda bin 500 adetlik üretimle başlayarak, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA İLK 5'E GİRDİ

"Dünyada yerli uçaksavarın üretimini yapan sadece 4 şirket bulunuyor. SYS, CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünya sıralamasına 5'inci sıradan giriş yaptı. Yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip" diyen Aral şunları söyledi:

"SYS olarak ihracatta diğer ülkelerden daha avantajlı bir konumdayız. Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak. Dünyanın birçok ülkesinden aldığımız 1000'in üzerinde ön siparişi diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde ihraç edeceğiz."

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK GÜCÜNE TAM DESTEK

SYS, geliştirdiği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle savunma sektörünün oyuncusu olarak sadece Türkiye'yi dünyada temsil etmekle kalmıyor yüksek teknoloji, Ar-Ge ve mühendislik ürünü olan en yeni ürünleriyle sektörün gelişimine yön veren şirket, Türkiye'nin güvenlik gücünü de destekliyor. Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde savunma ve özel harekatta görev alan tüm unsurların içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor.

4 GÜN BOYUNCA YOUTUBE'DAN CANLI YAYIN YAPACAK

SYS, fuarın ilk gününde üst düzey yetkililer ve ziyaretçilerle görüşme trafiğine başladığını da duyurdu. Firma, pandemi nedeniyle IDEF'21'i ziyaret edemeyen global müşterileri ile fuar boyunca bağlantısını kesmeyecek. YouTube yayını ile pandemi koşullarında fuarı ziyaret edemeyenleri standında buluşturacak. Canlı yayınlar aracılığıyla potansiyel müşterilerine de ulaşarak fuarda sergiledikleri en yeni ürünler hakkında kapsamlı bilgiler aktaracak. YouTube kanalı üzerinden 4 gün boyunca yapacağı canlı yayınlar ile fuar ziyaretçilerine ve üst düzey yetkililere mikrofon uzatacak.


Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı
Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı
Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı
Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı
Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı

İhracat, Samsun, Silah, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı - Son Dakika


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