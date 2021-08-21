Yerli ve milli uçaksavar IDEF'21'e damga vurdu

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) IDEF'21'de ilk kez sergilediği yerli ve milli uçaksavar, fuara damga vurdu.

IDEF'21'de ilk kez sergiledikleri yerli ve milli uçaksavarın yoğun bir ilgiyle karşılaştığını vurgulayan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Bu seneki fuarı, ikili görüşmeler açısından hayli hareketli geçirdik. Yurt dışından gelen 30'u aşkın heyetle, başta Türkiye'nin en büyük kara araçları firmaları olmak üzere çok büyük firmalarla kritik görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin uzun soluklu iş birliklerini beraberinde getireceğini söyleyebilirim. Fuarın gözdelerinden biri olan uçaksavarımız, üstün teknolojisiyle fuarda ilgiyi üzerine çekti. Bu ilgi karşısında yeni versiyonlarını geliştireceğiz. Bu fuarda 600 ve 850 atım hızına haiz versiyonlarını sergiledik. Bir sonraki fuarda 1100 atım versiyonunu sergileyeceğiz. Uçaksavarın paraşütle atlayıp görev icra edecek kadar ağırlıkları düşürülmüş ve aksesuarlarla desteklenmiş yeni versiyonları üzerine çalışacağız. Hatta birkaç ayrı kalibreye de geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21), İstanbul Büyükçekmece'deki Fuar ve Kongre Merkezi'nde ülkeler ve firmalar arası önemli iş birliklerine sahne oldu. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), 2012 yılından bu yana sürdürdüğü AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdiği Türkiye'nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez fuarda sergileyerek, dünya devleri arasında Türk savunmasının yerli ve milli gücünü temsil etti. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda gövde gösterisinde bulunan şirket, Türkiye'nin "yerli ve milli uçaksavarı" olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle fuara damga vurdu.

İhracat faaliyetlerine hız kazandıracak

Irak, Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden 1200'e varan sipariş alma başarısını gösteren CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğe olan ilgi karşısında AR-GE çalışmalarını soluksuz sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Aral, "Uçaksavarımızın seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. İlk teslimatımızı da Kuveyt'e yaptık. Önümüzdeki dönemde bir yandan AR-GE çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan fuarda kurduğumuz bağlantılardan yola çıkarak ihracat faaliyetlerimize hız kazandıracağız" diye konuştu.

Filipin Hava Kuvvetleri'nden CANiK M2F ile donatılmış Bombus Silah Podu ürününe ilgi

IDEF'21'de yerli ve milli uçaksavardan sonra elektromanyetik sistemlere sahip Aktif dengeleyici silah sistemi (ADSM), dronesavar gibi ürünlerin büyük bir ilgi çektiğine değinen Aral, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Mekanik entegrasyon, artık CANiK markasıyla özdeşleşen bir kavram oldu. Geliştirdiğimiz tüm ürünlerde sunduğumuz mekanik entagrasyon çözümleriyle sektörde farklı bir konuma geldik. Elektro mekanik sistemler robotik sistemlerle birlikte kazandığımız yeni bir kabiliyet. Fuarda da ağırlıklı olarak elektromanyetik sistemlere sahip ürünlerimiz ilgi gördü. Öte yandan niş ürünümüz olan CANiK M2F ile donatılmış Bombus Silah Podu, Filipin Hava Kuvvetleri tarafından ilgiyle karşılandı. Önümüzdeki dönem Ar-Ge çalışmalarında elektromanyetik sistemlere yoğunlaşacağız."

Türkiye'nin en büyük kara araçları firmaları ile iş birliği

Geçen yıla kıyaslandığında CANiK standını ziyaret edenlerin ilgisinde artış gözlemledikleri kaydeden Aral, "Fuar aracılığıyla ticari iş birlikleri kapsamında firmalarla proje geliştirme noktasında önemli bağlantılar kurduk. Türkiye'nin en büyük kara araçları firmaları, geliştirdiğimiz sistemleri kendi araçlarına entegre etmek yönünde birçok kez bizi ziyaret ettiler. IDEF'21, üretim ve yeni iş birlikleri açısından büyük kazanımlar sağlayacak" diyerek yeni ürünlerin gelişim sürecinin hızlanacağına işaret etti.

Afrika pazarında yeni iş fırsatları

IDEF'21'in savunma sanayi firmalarına Afrika pazarında ciddi iş fırsatları yaratacağını belirten Aral, "Afrika, Savunma Bakanı ve Kuvvet Komutanı gibi üst düzey yetkililer tarafından fuarda yüksek bir temsil gücü oluşturdu. Biz de Samsun Yurt Savunma olarak başta yerli uçaksavar olmak üzere tabanca çeşitlerimizi Afrika pazarına kazandırmak ve bölgede kalıcı bir değer oluşturmak için görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki dönem bu görüşmelerin kazanımlarını alacağız" şeklinde konuştu.

Hava platformlarına zaman ve maliyet avantajı

Yüzde 95 oranında ihracat gerçekleştiren bir firma olarak IDEF'21'in oluşturacağı uzun soluklu iş birlikleriyle üretim ve ihracat faaliyetlerine boyut kazandıracaklarını sözlerine ekleyen Aral, fuarın sektörün sorunlarına çözüm sunan yaklaşımına da dikkat çekti. Aral, "Özellikle hava platformları açısından kalifikasyon konusundaki sorun için Savunma Sanayii Başkanımızın sunduğu çözüm önemliydi. Geliştirdiğimiz hava araçlarımızın kontrolünü yurt dışında sağlayacaktık. Bu çözüm ile bunu ülkemizde yapabileceğiz. Bu gelişme bize hem zaman hem da maliyet avantajı getirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ilk 5'e girdi

Dünyada uçaksavarın üretimini yapan sadece 4 şirket bulunuyor. SYS, CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünya sıralamasına 5'inci sıradan giriş yaptı. SYS, geliştirdiği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle savunma sektörünün oyuncusu olarak sadece Türkiye'yi dünyada temsil etmekle kalmıyor yüksek teknoloji, Ar-Ge ve mühendislik ürünü olan en yeni ürünleriyle sektörün gelişimine yön veren şirket, Türkiye'nin güvenlik gücünü de destekliyor. Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde savunma ve özel harekatta görev alan tüm unsurların içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor.

En yeni teknolojik ve inovatif ürünlerini sergiledi

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan SYS, toplam 400 metrekare alana kurulan standında, 4 gün boyunca CANiK markalı tabancalarını ve uçaksavarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store'u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını da tanıttı. Ürünlerinin yanı sıra bünyesinde bulunan markaları ve iştirakleriyle birlikte kurduğu ekosistemin kazanımlarını da katılımcılara sundu. UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünlerini de vitrininde sergileyerek, ekosisteminin çözüm odaklı yönünü sektör oyuncularına aktardı. IDEF'21'de, daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerini sergileyen SYS, sunduğu eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerin başında gelen CANiK Smart ve CANiK APP'ı da IDEF'21'de ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu. - SAMSUN