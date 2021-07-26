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Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak - Son Dakika

Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak

26.07.2021 09:18
Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak, System.String[]

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) ve iştirakleri, IDEF'21'e tam kadro katılacak.

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) ve iştirakleri, IDEF'21'e tam kadro katılacak. SYS, CANiK tabancalarının en yeni modellerini fuarda sergilerken, yerli ve milli uçaksavar olarak bilinen M2 ağır makineli tüfeği de ilk kez görücüye çıkaracak.

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Milli uçaksavarımızı ilk kez bu fuarda sergileyeceğimiz için gururluyuz. CANiK Smart ve CANiK APP, IDEF'21'de tanıtılacak en yeni, inovatif ve sıra dışı eğitim ürünlerimizin başında geliyor" dedi.

Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21), 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece'deki Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) ile iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS de IDEF'21'e katılarak yeni ürünlerini sergileyecekler.

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan SYS, CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store'u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy'i, ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını IDEF'21 ziyaretçilerine tanıtacak.

Samsun Yurt Savunma'nın fuar sürprizi!

SYS'nin fuardaki sürprizi ise yeni geliştirdiği "yerli ve milli uçaksavar" olarak anılan 12.7 mm M2 ağır makineli tüfeği IDEF ziyaretçilerine tanıtmak olacak. SYS'nin toplam 400 metrekare alana kurulan standında, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünleri de görücüye çıkacak. Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "IDEF'21'e, diğer IDEF fuarına olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerimizle iştirak edeceğiz. CANiK Smart ve CANiK APP, bu fuarda tanıtılacak, eğitimlerin niteliğini artıracak yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerimizin başında geliyor. Milli uçaksavarımızı da ilk kez bu fuarda sergileyeceğimiz için gururluyuz" diye konuştu.

"Ağustos'ta seri üretime geçeceğiz"

Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde araç konvoyları, tabur ağırlık bölgesi, tabur komuta yeri, piyade birliklerinin temel atış destek unsuru, su üstü platformlarının asimetrik taarruza karşı önlem, amfibi harekatta görev alan unsurların ileri atış destek ve sabit-döner kanatlı hava platformlarına kapı makineli tüfeği ya da kanat altı silah podu içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor. IDEF'21'de ilk kez görücüye çıkacak M2 12.7 mm (.50 kalibre) ağır makineli tüfek üretimi için 2012 yılından bu yana devam eden AR-GE çalışmaları, testleri ve yatırımlarını tamamladıklarını belirten Aral, "Bu yılın Ağustos ayında seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi başardık. İlk etapta, yılda 1.500 adet CANiK M2 QCB'yi seri olarak üretmeyi, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet arttırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli uçaksavar için şimdiden dünyanın birçok ülkesinden 1000'in üzerinde ön sipariş almaya başladıklarını söyleyen Aral, ihracat potansiyeliyle ilgili şu bilgileri verdi: "Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5'incisi bir Türk firması olacağı için gururluyuz. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. CANiK'in üreteceği M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak."

Gün boyu Youtube yayını yapacak

SYS, IDEF'21 Fuarı'nda önemli makamlarla da görüşmeler gerçekleştirecek. Firma, pandemi nedeniyle IDEF'21'i ziyaret edemeyen global müşterileri ile fuar boyunca bağlantısını kesmeyecek. Fuar standından gün boyu Youtube'dan canlı yayın yapmak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Utku Aral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle iki yılda bir düzenlenen bu etkinlikte şirketimizin ve markalarımızın kaydettikleri ilerlemeyi ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bitirilmiş projeleri, milli uçaksavar projesi gibi stratejik öneme haiz projeleri görücüye çıkarmak, inovatif girişimlerimizi son kullanıcı ile tanıştırmak ve onların yorumlarını almak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Pandemi koşullarında fuarı ziyaret edemeyen kişilerin standımızda azami zaman geçirmesini sağlamak için gün boyu Youtube yayınımız sürecek. Bu yayınla, potansiyel müşterilerimizin yeniliklerimizden maksimum bilgi sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyoruz." - SAMSUN

Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak
Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak
Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak

Samsun, Milli, Silah, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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