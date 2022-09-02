Dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren"e yurt dışından talep var - Son Dakika
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Dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren"e yurt dışından talep var

02.09.2022 11:43
Dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren"e yurt dışından talep var

Yerli ve milli üretim, dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren", 3 bin metre menzili ve lazer silahıyla 100 metre mesafeden bombayı etkisiz hale getirme performansıyla diğer ülkelerin polis teşkilatlarının ilgisini çekiyor.

Yerli ve milli üretim, dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren", 3 bin metre menzili ve lazer silahıyla 100 metre mesafeden bombayı etkisiz hale getirme performansıyla diğer ülkelerin polis teşkilatlarının ilgisini çekiyor.

Lazer silahlı dronu "Eren", Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'teki İçişleri Bakanlığı standında sergileniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen ve ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen "Eren", 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirebiliyor.

Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha Şube Müdürlüğünde görevli bomba uzmanı Başkomiser Osman Tüysüz, AA muhabirine TEKNOFEST KARADENİZ'in heyecanlı ve coşkulu devam ettiğini söyledi.

İçişler Bakanlığı standına yoğun talep ve ilgili gençler gördüklerini belirten Tüysüz, "Gözlerinden ateş fışkıran gençleri görüyoruz. Bunlar bizi de çok sevindiriyor. Ayrıca gelecek nesiller için bir 'uçağa dokunsun' diye çıkan fikrin ne kadar da büyük bir çığ olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten bunun ülkemiz için, dünya için çok faydalı bir hareket olduğunu görüyoruz." dedi.

Lazer Silahlı Bomba İmha Dronu "Eren" hakkında bilgi veren Tüysüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüleri ve Bakan Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirdikleri projenin fikri mülkiyet haklarının kendilerine ait olduğunu aktardı.

Yerli ve milli imkanlarla, Türk mühendislerinin çabalarıyla Eren'i yaptıklarını anlatan Tüysüz şöyle devam etti:

"Dronun altındaki lazer kaidesi 100 metre mesafeden bir karbon çeliği etkisiz hale getirebilecek. Biz tamamen güvenli bölgede, oradaki bombayı etkisiz hale getirebilme kabiliyetine sahip olacağız. Bu aslında dünyamızda ilk defa Türkiye'de yapılacak. Çok yakında semalarda da göreceğiz. Şu anda diğer ülkelerdeki polis teşkilatlarından 'Ne zaman çıkacak?' diye talepler var. Çok yakında inşallah bunu sergileyeceğiz."

Sınır ötesi operasyonlarında Kriminal Daire Başkanlığına bağlı bomba imha uzmanlarının görev aldığına dikkati çeken Tüysüz, "Oradaki bomba imha uzmanlarımız doğrudan mühimmatlara kendileri gidip müdahale ediyorlar ve etkisiz hale getiriyorlar. Eğer biz envanterimize kazandırmayı başarabilirsek artık bomba uzmanı mühimmatı uzak bir mesafeden etkisiz hale getirecek." diye konuştu.

Tüysüz, havada 3 kilometre menzile sahip "Eren"in, bomba imha uzmanının ihtiyaç duyabileceği makul atış süresinde, kabiliyet imkanını artıracak bir seviyeye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren'e yurt dışından talep var - Son Dakika

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