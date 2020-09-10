Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor - Son Dakika

ASELSAN tarafından geliştirilen 'Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi', 500 metre yükseklikte, Türkiye- Suriye sınırında güvenliği sağlıyor. 'Karagöz', olağan dışı hareket tespit ettiğinde, hedefi termal kameralarla teşhis ettikten sonra bilgileri komuta merkezine aktarıyor.

Suriye'nin İdlib kenti ile sınır komşusu olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınırın sıfır noktasında 'Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi', üzerindeki özel donanımlı kamerayla 8 kilometrelik alanı tarayabildiği gibi operatörün tercihine göre 360 derece dönebiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 17 metre uzunluğundaki balon sistem ile 500 metre yükseklikte sınır güvenliğinin sağlanması için gözetleme yapılıyor.