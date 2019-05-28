Son Dakika Haberleri: "Yerli ve Milli Üretim" temalı resim yarışması
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"Yerli ve Milli Üretim" temalı resim yarışması

30 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesindeki Özel Birikim Kolejinin organize ettiği anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için düzenlenen "Yerli ve Milli Üretim" temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Özel Birikim Kolejinin organize ettiği anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için düzenlenen "Yerli ve Milli Üretim" temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kolejin Karacaoğlan Mahallesindeki yerleşkesinde düzenlenen törende, Çocuk Eli Resim Yarışması ile İz Düşüm Resim Yarışması adıyla iki ayrı kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
Birikim Kolejinin düzenlediği yarışma ile öğrencilerin sanata olan meraklarını artırıp, bu alandaki yeteneklerini geliştirerek onlara yeni ufuklar çizmeyi amaçladığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:49 Kaynak: AA
Bornova, İzmir, Güncel
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