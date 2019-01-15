'Yerli Ve Milli Üretim' Vurgusuna Bir Destek: Giovane Gentile'den

Bu noktada da şirketler, doğru hamlelerle yerli üretim sürecinde yer almak için çalışıyor.Bugün itibariyle yerli üreticinin desteklemesinin öneminin gün yüzüne çıktığını söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, "Yerli ve milli üretim' prensibi, dünya pazarlarında daha rekabetçi olmamıza ve 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem arz ediyor" dedi.

Türkiye'nin ekonomik performansına katkı sağlayacak en önemli öğelerden biri olarak görülen 'yerli ve milli üretim' vurgusuna markalardan da destek gelmeye devam ediyor.Bu farkındalıkla yerlilik oranına bağlı olarak artan sektörel teşviklerle yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, bu bilincin 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem arz ettiğini söyledi.