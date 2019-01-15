'Yerli Ve Milli Üretim' Vurgusuna Bir Destek: Giovane Gentile'den
1 saat önce
Önemli kırılmaların yaşandığı küresel ekonomik ve jeopolitik atmosferde Türkiye, 'yerli ve milli üretim' vurgusuyla ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girdi.
Bu noktada da şirketler, doğru hamlelerle yerli üretim sürecinde yer almak için çalışıyor.Bugün itibariyle yerli üreticinin desteklemesinin öneminin gün yüzüne çıktığını söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, "Yerli ve milli üretim' prensibi, dünya pazarlarında daha rekabetçi olmamıza ve 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem arz ediyor" dedi.
Türkiye'nin ekonomik performansına katkı sağlayacak en önemli öğelerden biri olarak görülen 'yerli ve milli üretim' vurgusuna markalardan da destek gelmeye devam ediyor.Bu farkındalıkla yerlilik oranına bağlı olarak artan sektörel teşviklerle yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, bu bilincin 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem arz ettiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:32 Kaynak: Bültenler
İçişleri Bakanlığı, Dizilerdeki Araç Kullanma Sahneleri İçin Özel Komisyon Kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti
Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma