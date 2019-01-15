Son Dakika Haberleri: 'Yerli Ve Milli Üretim' Vurgusuna Bir Destek: Giovane Gentile'den

'Yerli Ve Milli Üretim' Vurgusuna Bir Destek: Giovane Gentile'den

1 saat önce

Önemli kırılmaların yaşandığı küresel ekonomik ve jeopolitik atmosferde Türkiye, 'yerli ve milli üretim' vurgusuyla ekonomik kalkınmada yeni bir döneme girdi.

'Yerli Ve Milli Üretim' Vurgusuna Bir Destek: Giovane Gentile'den, System.String[]

Bu noktada da şirketler, doğru hamlelerle yerli üretim sürecinde yer almak için çalışıyor.Bugün itibariyle yerli üreticinin desteklemesinin öneminin gün yüzüne çıktığını söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, "Yerli ve milli üretim' prensibi, dünya pazarlarında daha rekabetçi olmamıza ve 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem arz ediyor" dedi.

Türkiye'nin ekonomik performansına katkı sağlayacak en önemli öğelerden biri olarak görülen 'yerli ve milli üretim' vurgusuna markalardan da destek gelmeye devam ediyor.Bu farkındalıkla yerlilik oranına bağlı olarak artan sektörel teşviklerle yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, bu bilincin 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem arz ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:32 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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