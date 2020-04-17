Yerli ve milli üretime destek, halk sağlığına ışık oldu - Son Dakika
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Yerli ve milli üretime destek, halk sağlığına ışık oldu

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, 2018-2019 yıllarında hayata geçirilen projeler sayesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında meslek liseleri maske, yüz siperliği, bone, personel önlüğü, sedye örtüsü, hijyen amaçlı solüsyon, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini üreterek, halk sağlığına destek oluyor.

Yerli ve milli üretime destek, halk sağlığına ışık oldu, System.String[]

ÇANAKKALE'de, 2018-2019 yıllarında hayata geçirilen projeler sayesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında meslek liseleri maske, yüz siperliği, bone, personel önlüğü, sedye örtüsü, hijyen amaçlı solüsyon, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini üreterek, halk sağlığına destek oluyor.

Yerli ve milli üretime destek kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, ilçe kaymakamlıkları, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Gestaş Deniz, Ulaşım, Turizm Tic. A.Ş.'nin katkılarıyla; 2018 ve 2019 yılında il genelinde hayata geçirilen projeler, koronavirüs ile mücadele sürecinde halk sağlığına büyük katkı sağladı.

GMKA 2018 Yılı Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı ile Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü, 700 bin TL hibeyle İDA Kimya Üretim Atölyesi'ni kurdu. Atölyede, koronavirüs ile mücadelede bugüne kadar 166 ton dezenfektan üretildi. Yine aynı şekilde İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Mesleki Eğitimi Geliştirme başlığı altında 'Herkese Mesleki Eğitim' isimli proje kapsamında, 613 bin 44 TL'lik hibe desteğiyle yenilenen ve teknolojik hale getirilen atölyelerde lazer kesim makinesi ile 3 bin 60 adet yüz siperliği üretimi ve tüm kurumların kapı girişlerine konmak üzere el dezenfektan sütunu yapıldı. Bunun yanında ilçelerde bulunan halk eğitim merkezlerinde toplam 26 bin 835 adet maske, çeşitli okullarda ise 3D yazıcı ile toplamda 317 siperlik üretildi.

GMKA'nın proje desteğiyle, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda kurulan atölye, laboratuvar ve sınıflarda öğretmen ve öğrencilerin yerli ve milli üretime destek kapsamında, 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başladığı başarılı çalışmalarla, koronavirüs tedavi sürecinde kullanılmak üzere gerekli olan ventilatör (solunum cihazı) üretimi konusunda prototip çalışmaları da devam ediyor. Prototip çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili kurumların ve uzmanların görüşleri alınarak, seri üretim faaliyetlerine geçilecek.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:47 Kaynak: DHA

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