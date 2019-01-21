Son Dakika Haberleri: Yerli ve milli veri doktoru: Desibel...

Yerli ve milli veri doktoru: Desibel...

2 saat önce

Eğitimlerini doğru öngörü ile birleştirip, sağlam bir ortaklık temeli ile bugünlere gelen Desibel Veri Kurtarma, yurtdışında dahi kurtarılamayan hard diskler için kendi çözümlerini üreterek başarı sağlıyor.

Yerli ve milli veri doktoru: Desibel..., System.String[]
Eğitimlerini doğru öngörü ile birleştirip, sağlam bir ortaklık temeli ile bugünlere gelen Desibel Veri Kurtarma, yurtdışında dahi kurtarılamayan hard diskler için kendi çözümlerini üreterek başarı sağlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:35 

Ekonomi
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