Yerli ve milli vida ovalama makinesi - Son Dakika

Yerli ve milli vida ovalama makinesi

03.05.2021 20:28

Yerli ve milli vida ovalama makinesi KOSGEB desteği aldı, 25 bin dolara ithal edilen makineyi 13 bin dolara mal etti Çin, Tayvan ve İtalya'dan dünyaya satılan vida ovalama makinesi artık Türkiye'de de üretiliyor Firma sahibi Cabbar Avcı: "Makineyi CNC haline getirdik" "Fiyat farkının yanı...

Yerli ve milli vida ovalama makinesi

KOSGEB desteği aldı, 25 bin dolara ithal edilen makineyi 13 bin dolara mal etti

Çin, Tayvan ve İtalya'dan dünyaya satılan vida ovalama makinesi artık Türkiye'de de üretiliyor

Firma sahibi Cabbar Avcı:

"Makineyi CNC haline getirdik"

"Fiyat farkının yanı sıra yerli makine 2 buçuk kat hızlı üretim yapıyor"

ADANA - Adana'da bir firma yerli ve milli vida ovalama makinesi üretti. Firma, 25 bin dolara ithal edilen makineyi 13 bin dolara mal etti. Çin, Tayvan ve İtalya'dan dünyaya satılan makine artık Türkiye'den de satılarak ithalatın önüne geçilecek.

Uzun yıllardır merkez Seyhan ilçesinde bulunan Metal Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir firma, vidaların ucunu açan makinenin arızalanması üzerine aynı makineyi üretmeyi düşündü. Firma sahibi Cabbar Avcı, AR-GE çalışmalarının ardından aynı makineyi daha ucuza mal edebileceğini ve yurt dışında satılanlardan daha hızlı çalıştırabileceğini belirledi.

Bunun üzerine Avcı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan 257 bin TL geri ödemesiz, 68 bin TL'de geri ödemeli destek alarak yerli ve milli vida ovalama makinesi üretimine başladı. Makineyi üretim aşamasında ise Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren başka bir firma makineye talip olup, 11 adet de sipariş verdi.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde firma toplam 11 makineyi üretti ve sattı. Normalde Çin, Tayvan ve İtalya'dan tanesi 25-30 bin dolardan satılan makine artık Türkiye'den de üretilip satılıyor. Yurt dışında üretilen makineler dakikada 200-250 vidanın uçunu açarken yerli makine dakikada 600-700 vida ucu açıyor.

"Makineleri yerlileştirdik, millileştirdik"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Cabbar Avcı, makinenin yazılımından, kullanılan bütün parçalarına kadar her şeyin yerli ve milli olduğunu belirterek, "KOSGEB'in vermiş olduğu AR-GE desteğini ve kendi imkanlarımızı kullanarak vida ovalama makinesi ürettik. Normalde Tayvan, Çin veya İtalya'dan gelen makineleri yerlileştirdik, millileştirdik. Bunun yanında da servo motor ve ciddi bir yazılım yaparak makineyi CNC haline getirdik. İleride perçin ve diğer makinelerle organize çalışabilecek şekilde yazılımını yaptık" diye konuştu.

"Her bir makineden 10-15 bin dolar karımız oldu"

Yerli ve milli vida ovalama makinesinin dakikada 600-700 vidanın ucunu açtığını kaydeden Avcı, "Normal şartlarda yurt dışından gelen makineler dakikada 200-250 adeti zorlarken bizim makinemiz dakikada 600-700 adet vida ucu açıyor. Normal şartlarda 20-25 bin dolara alınıyordu bu makine. Bizim maliyetlerimiz 13-15 bin dolar arasında oldu. En az her bir makineden 10-15 bin dolar karımız oldu. Bu sadece makine fiyatı, gümrük vergileri, yol ve nakliyeyi saymıyorum. Fiyat farkı yanı sıra bizim makinemiz 2 buçuk katı kadar daha hızlı üretim yapıyor. Bunların dışında yeni makineye bazı özellikler ekledik. Soğutma sıvısıyla kesme sıvısının birbirine karışmasını engelledik. Daha birçok iyileştirmeler yaptık. Bu da kullanıcı firmaya artı ve tasarruflar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli vida ovalama makinesi
Yerli ve milli vida ovalama makinesi
Yerli ve milli vida ovalama makinesi
Yerli ve milli vida ovalama makinesi

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, İtalya, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli vida ovalama makinesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış         
22:02
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:16:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli ve milli vida ovalama makinesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement