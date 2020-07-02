Yerli ve milli yay üretilecek - Son Dakika

Yerli ve milli yay üretilecek

Yerli ve milli yay üretilecek Okçuluk sporu dünyaya açılıyor Yerli ve milli "yay" üretilecek Okçular Vakfı'nın "12 Adımda Okçuluk" kitabı, 5 dile çevrilerek dünya sahnesine çıkıyor.

Yerli ve milli yay üretilecek

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Okçuluk sporu dünyaya açılıyor

Yerli ve milli "yay" üretilecek

İSTANBUL - Okçular Vakfı'nın "12 Adımda Okçuluk" kitabı, 5 dile çevrilerek dünya sahnesine çıkıyor. Tanıtım toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli ve milli "yay" üretileceğinin müjdesini verdi.

Okçular Vakfı'nın "12 Adımda Okçuluk" kitabı dünya sahnesine çıkıyor. Uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmiş Türk okçularının tekniğini de içeren kitap, Türkiye'nin diğer ülkelerle kültür alışverişini artırmak amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü tarafından 5 dile çevrildi. İngilizce, Fransızca, Arapça, Boşnakça ve Arnavutçaya çevrilen eser, okçuluğu temel tekniklerle anlatmayı amaçlıyor. Pedagojik bir yaklaşımla ele alınan kitap, içerisinde bulunan karekodlar sayesinde okçu adayının herhangi bir konunun videosuna erişmesine ve görerek öğrenmesine de olanak sağlıyor. Kitap tanıtım programına, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve birçok basın danışmanı katıldı. Program bitiminde sosyal mesafe kurallarına uyularak hatıra fotoğrafı çektirildi.

"Yerli ve milli Türk yayını üreteceğiz"

Yurt dışından ithal edilen yayların artık yerli ve milli üretimine başlanacağını aktaran Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Vakfımızı kurmamızın temel amacı geleneksel okçuluğu geliştirmekti. Bugün 12 adımda okçuluğun tanıtımını yaparken de amacımız bu. Çünkü geleceğin inşası geleneğin ihyası ile mümkün olabilir. Şu anda hazırlıkları devam eden Türk formatına uygun bir şekilde uygun fiyatla yerli ve milli Türk yayını üreteceğiz. Demoları yapıldı bize sundular. Önümüzdeki günlerde ithal etmek zorunda kaldığımız yayları üretmiş olacağız. Yerli ve milli teknolojisi olan bir ülke yayını da üretecek" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel ve modern okçuluk birbirini destekler"

Modern okçuluğun gelişiminde geleneksel okçuluğun önemli bir rol oynadığını söyleyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Temel misyonumuz dünyanın tüm lokasyonlarında Türkçe eğitimlerini vermesi. Bu eğitimlerin yanında tabi zaman zaman kültürel faaliyetler yapılıyor. Türk mutfağının dünyada çok büyük bir karşılığı var. 3 yıl kadar önce Şeref Hocamıza geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımında rol oynayabileceğini söyledik. 30'a aşkın ülkeden 2'şer kursiyer Okmeydanı'na geldi. Burada geleneksel Türk okçuluğu eğitimi aldılar. Başka ülkelerde Türk okçuluğu kursları açıldı.Türkiye'de Okçular Vakfı kurulana kadar geleneksel okçuluk bitmiş durumdaydı. Geleneksel Türk okçuluğu tamamen kaderine terk edilseydi o zaman modern okçuluğu gelişimine katkısı kalmayabilirdi. Hem geleneksel hem modern okçuluğu desteklediğiniz zaman ikisi de birbirini destekler" şeklinde konuştu.

Okçular Tekkesi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yerli ve milli yay üretilecek - Son Dakika

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