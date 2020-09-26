Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek - Son Dakika

Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından TEKNOFEST 2020'de tanıtılan yerli ve milli Deneyap Yazılım Kartı ile önemli miktarda döviz kaybının önüne geçilmesi bekleniyor.

Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek, System.String[]

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından TEKNOFEST 2020'de tanıtılan yerli ve milli Deneyap Yazılım Kartı ile önemli miktarda döviz kaybının önüne geçilmesi bekleniyor.

Milli mühendislik kaynakları kullanılarak hazırlanan yerli Deneyap Yazılım Kartı, özellikleriyle alanında fark yaratacak yapıya sahip.

Söz konusu kart, ortaokul ve üzeri seviyede teknolojiye ilgi duyan herkese elektronik programlama, nesnelerin interneti ve yapay zeka eğitimi vermek amacıyla geliştirildi.

Kart, kullanıcılara, otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi gibi alanlarda teknolojik proje geliştirme imkanı sağlıyor.

Sistem, ileri teknoloji odaklı otonom ve insansız sistemler, akıllı şehir ve tarım uygulamaları, medikal teknolojiler, havacılık ve uzay gibi alanlarda ana kontrol merkezinde yer alarak, dahili algılayıcıları ve harici sürüş kabiliyetleriyle birden çok uygulamada kullanılabilecek.

Özellikleri saymakla bitmiyor

Yerli ve milli yazılım kartı yurt dışından ithal edilen ürünlere göre oldukça farklı teknolojik özelliklere sahip.

Kablosuz haberleşme arayüzüne sahip tüm sistemler ve diğer Deneyap kartlarıyla iletişim kurmaya imkan sağlayan yazılım kartı, bluetooth vasıtasıyla Kablosuz Sensör Ağları kurulumuna, Wi-Fi ile yoğun veri aktarımına olanak tanıyor.

Çift Çekirdekli 32 Bit işlemcili kartın, birbirinden bağımsız çalışan iki adet çekirdeğe ve farklı uygulamaları eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek 80MHz ile 240MHz arası ayarlanabilir çalışma frekansına sahip güçlü bir işlemcisi bulunuyor.

2 MP kamerayı da bünyesinde barından kart, temel seviyede çeşitli yapay zeka uygulamaları ve görüntü analizi için kullanılan ek bir modül olarak dikkati çekiyor.

Temel seviyedeki ses algılama tabanlı yapay zeka uygulamalarının gerçekleştirilmesine imkan tanıyan kart, 3-eksen ivme ve 3-eksen dönü bilgisi veren algılayıcıyla da ek olarak ortam sıcaklık bilgisi verebiliyor.

Bir adet genel amaçlı, bir adet de sistem sıfırlama butonu bulunan kart, besleme kaynağından bağımsız olarak (USB ya da Li-Po batarya) her zaman 3.3V ve 5V gerilim çıkışı sağlıyor.

Yaygın olarak kullanılan Tümleşik Geliştirme Ortamları'ndan (IDE) Arduino IDE ile uyumlu olarak C++ programlama dili ile kodlanabilen kart, buna ek olarak, mikroişlemci programlama noktasında henüz yaygınlaşmaya başlamış Python programlama dili ile de kodlanabiliyor.

Kart, görsel öğeler yardımıyla kodlamanın algoritma seviyesindeki mantığını işleterek herhangi bir programlama dili bilmeden dahi kodlamaya imkan veriyor.

Kullanım alanları

Yerli ve milli yazılım kartı, oldukça geniş kullanım alanına sahip.

Temel seviye yapay zeka uygulamalarında özellikle vazgeçilmez bir ürün haline gelmesi beklenen kart, kamera sistemi sayesinde görüntü sınıflandırma, nesne ve yüz tespiti, yüz ve hareket tanıma, mikrofon sayesinde konuşma algılama, diğer özellikleriyle de veri analizi, tahminleme ve kestirim gibi kullanım alanlarıyla dikkati çekiyor.

Nesnelerin interneti ve bulut tabanlı uygulamalar için de olanak sağlayacak olan kart, giriş-çıkış pinleriyle komuta-kontrol edilebilecek temel veri okuma (algılayıcı) ve harici devre sürme (eyleyici) uygulamalarına aracılık sağlayacak.

Wi-Fi ve bluetooth kablosuz haberleşme altyapısına sahip tüm sistemlerle kablosuz sensör ağları uygulamalarıyla veri iletişiminde de kullanılabilir özellikleri bünyesinde barından kart, ileri teknoloji odaklı otonom ve insansız sistemler, akıllı şehir ve tarım uygulamaları, medikal teknolojiler, havacılık ve uzay gibi alanlarda ana kontrol merkezinde yer alarak, dahili algılayıcıları ve harici sürüş kabiliyetleriyle birden çok uygulamada kullanılabilecek.

Milyarlarca dolar cepte kalacak

Türkiye'de hemen her alanda yararlanılan yazılım kartı için yıllık 1 milyon adet kadar ithalat yapılıyor.

Yazılım kartlarının yerlileşmesiyle milyar dolarlarla ifade edilen miktarda döviz yurt içinde kalacak.

Yerli yazılım sayesinde üretim maliyetleri de aşağı çekilecek. Yazılım kartlarının T3 Vakfı öncülüğünde yerlileştirilmesiyle birim fiyatlar ortalama yüzde 40 aşağı inecek.

Yapay Zeka, Türkiye, Döviz, Milli, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek - Son Dakika

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