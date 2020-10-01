Yerli ve milli yüksek teknoloji devre kartları, bu tesiste üretiliyor - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki elektronik devre fabrikasında; gizlilik içeren, kritik, yüksek teknolojili yerli ve milli elektronik devre kartları üretiliyor. Fabrika mühendisleri, TOGG'un devre kartlarından yerli solunum cihazlarının üretimine kadar birçok projede aktif rol alıyor.

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik devre fabrikasında; Türkiye'nin birçok önemli projesinde kullanılan, gizlilik içeren, kritik ve yüksek teknolojili elektronik baskı devre kartları üretiliyor. Türkiye'nin kendi alanında en büyüğü olan fabrikada, yerli otomobil TOGG'un elektronik kartları için de çalışmalar yürütülüyor. Pandemi döneminde önem kazanan solunum cihazlarının üretimi ile sahra ve şehir hastanelerinin aydınlatma sistemleri için de önemli olan firmada, gizlilik içeren kritik ürün tasarımlarının ülke içinde kalması açısından elektronik devre kartlarının üretimi gerçekleştiriliyor. Beyaz eşya, otomotiv, savunma sanayi, aydınlatma, telekomünikasyon ve medikal sektörleri için çeşitli elektronik kart üretimleri yapılan fabrikada, aynı zamanda ürünler Almanya, Slovenya, Finlandiya, Portekiz, İtalya, Avusturya, Litvanya ve Güney Afrika gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Fabrika içindeki özel makine parkuru ile istenen hassasiyet ve kalitede ürünleri kısa sürede üreten firma, Türkiye'nin 1,1 metre uzunluğundaki en uzun elektronik baskı devre kartı üretimini de gerçekleştirdi.