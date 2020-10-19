Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika

Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi

19.10.2020 11:37

Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi Sivas'ta yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi Türkiye'nin ilk yerli mor patatesi Sivas'ın Hafik ilçesinde üretildi.

Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas'ta yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi

Türkiye'nin ilk yerli mor patatesi Sivas'ın Hafik ilçesinde üretildi. İlkbaharda ekimi yapılan yerli mor patatesten, 30 dönüm alanda yaklaşık 100 ton ürün elde edildi. 250 kişiden oluşan ekiple mor patatesin hasadı da bugün gerçekleştirildi. Hasada Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı protokol üyeleri ve tarım platformu üyeleri katılım gösterdi. Vali Ayhan traktör başına geçerek patates hasadı yaptı. Ardından tarım işçileri ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Salih Ayhan, hazırlanan mor patatesi tattı.

İlk mor bilimsel çalışmalarla üretildi

Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, "İlk Mor Hafik bölgemizde Pusat Özen sulama barajı alanında ekimi yapılıp şimdi hasadını yaptığımız bir patates çeşididir. Antioksidan özelliklerinde kaynaklanarak yapılan AR-GE çalışmalarında yerli bir patates çeşidi üretildi. Şuan da hasadını gerçekleştiriyoruz. Ben firmamızı tebrik ediyorum. Hakikaten patates Halil Rıfat Paşa döneminde 1890'lı yıllarda bir Sivas'ın topraklarının tarıma uygun olduğunu, verimli olduğunu, önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu patatesin ekilmesine dair bir tembih namesi vardır. Rabbime hamdolsun yıllar sonra da bu coğrafyanın çok önemli bir kısmı ve Türkiye'de adından söz ettirecek şekilde patates ekilmesi de çok anlamlı olmuş oldu. Dolayısıyla o zamanki kurulan hayali bugün gerçekleştirmiş olduk. Patatesin özellikleri bilimsel çalışma yapılarak, AR-GE çalışmaları yapılarak, yerli üretim yapılıp yerli marka oluşturularak da ve besinsel değeri yüksek bu tür patatesin üretilmesi hasat yapılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Normal patatese oranla daha sağlıklı

İçerdiği antioksidanlar sayesinde mor rengi alan bu patates, normal patatese kıyasla daha sağlıklı ve besleyici olarak değerlendiriliyor. İçerdiği Antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirme ve stres kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçmede önemli rol oynuyor. Glisemik indeksi ise sarı patates çeşitlerinden daha düşük. Beyaz ekmeğin glisemik indeksi 100, normal patatesin glisemik indeksi 75 iken mor patatesin glisemik endiksi ise 62,5 olarak gösteriliyor. Bu özelliği ile diyabet hastaları da mor patatesi kontrollü olarak tüketebiliyor. Glutensiz olması nedeniyle, çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için de besin değeri yüksek ve doyurucu bir ürün.

Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi
Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi

Salih Ayhan, Türkiye, Hafik, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

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